Pražanům se v příštím roce zdraží MHD, naznačil nový primátor

Pražané, kteří pravidelně užívají městskou hromadnou dopravu, se musí v příštím roce připravit na něco, co rozhodně pocítí. Budoucí primátor Petr Hlaváček (STAN) je rozhodnutý udělat politicky nepopulární krok a zdražit jízdné.
Roční jízdné aktuálně vyjde člověka na 3650 korun, což je v přepočtu deset korun za den. Hlaváček, jehož Starostové a nezávislí se dohodli na nové magistrátní koalici se Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09) a Prahou sobě, pro web novinky.cz potvrdil, že na jaře by roční kupon měl zdražit na 4750 korun.
Budoucí primátor zároveň naznačil, že se s cenou bude hýbat pravidelně podle jasně daného vzorce. "Bude tam inflační doložka," zmínil dosavadní náměstek primátora. Jízdné by tedy mělo zdražovat podle růstu spotřebitelských cen.
Hlaváček nicméně zdůraznil, že magistrát bude i nadále provoz dopravního podniku výrazným způsobem dotovat. "S každou tou tramvajovou tratí, kterou otevíráme, každým Déčkem se náklady zvyšují, to si každý umí spočítat," nechal se slyšet a přislíbil další zlepšování služeb.
Strany nové pražské koalice ještě budou jednat o možném zdražení jednorázového jízdného. Za půlhodinový lístek se od letošního ledna platí 36, případně 39 korun. Podle Hlaváčka není další růst ceny nezbytně nutný.
Dopravní podnik hlavního města Prahy ročně přepraví asi miliardu cestujících, kteří mohou využít tři linky metra a povrchovou dopravu zajišťovanou tramvajemi, autobusy a v posledních letech opět i trolejbusy.
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Zdroj: Libor Novák