V Praze během nadcházejícího říjnového víkendu začne další rozsáhlá výluka v provozu městské hromadné dopravy. V části Žižkova přestanou na více než dva měsíce jezdit tramvaje. Důvodem je modernizace trati.
"Z důvodu modernizace tramvajové trati dochází od neděle 11. 10. 2026 (přibližně od 00.00 hodin) do pátku 18. 12. 2026 k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Nákladové nádraží Žižkov – Ohrada (v obou směrech)," uvedl dopravní podnik na webu, kde cestující zjistí veškeré informace k výluce.
Déle než dvouměsíční omezení provozu se projeví změnami tras denních tramvajových linek 5, 7, 9, 10, 11 a nočních linek 95 a 98. Dočasně budou zrušeny linky 16 a 34.
Cestující se od neděle budou moci spolehnout na nové denní linky 30, která ze Sídliště Ďáblice povede přes Kobylisy, Libeň a Žižkov na Spojovací, a 37, která přes Hloubětín, Palmovku a Ohradu spojí Lehovec se Spojovací. V noci bude jezdit linka 90 z Vozovny Kobylisy na Spojovací.
Přímo v oblasti, kde bude probíhat modernizace, se o záskok za tramvaje postarají autobusy. V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X9 v trase Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova – Ohrada – Vozovna Žižkov. V nočním provozu to pak budou náhradní autobusové linky X95 v trase Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova – Ohrada – Vozovna Žižkov a X98 v trase Olšanské hřbitovy – Želivského – Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova – Ohrada – Vozovna Žižkov.
Související
Tramvaje se v Praze vrátily za Národní muzeum. Kvůli chodcům se zavedla novinka
Tramvaje se předčasně vrací k Pražskému hradu
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 25 minutami
Online Komunální volby mají první den za sebou. Nakonec volil i prezident Pavel
před 38 minutami
Tramvaje dočasně nahradí autobusy. O víkendu začne velká výluka v Praze
před 1 hodinou
Proti Anglii ve Wembley neměli Češi žádnou šanci. Prohru odstartoval Coufalův vlastňák
před 2 hodinami
Vražda dítěte na Semilsku. Policie odhalila a zadržela matku, hrozí výjimečný trest
před 3 hodinami
Trumpův golfový klub má být prezidentskou rezidencí. Návrh je podán
před 3 hodinami
Zemřel herec Miloslav Kopečný, představil se ve filmu Bony a klid
před 4 hodinami
První zpráva o nadcházející zimě. Meteorologové z modelů vyčetli, co máme čekat
před 5 hodinami
Každý, kdo používá termín umělá inteligence, je nepřítel, prohlásil Trump
před 6 hodinami
Witkoff a Kushner se scházejí s ukrajinskými vyjednavači. Budou řešit možnosti, jak ukončit válku
před 6 hodinami
Voliči se u voleb mohou prokázat i eDokladem, pokud jej mají aktualizovaný
před 7 hodinami
Komunální volby má za sebou Zeman i Klaus. Odvolila i řada lídrů stran
před 7 hodinami
Pavel kvůli volbám přiletěl z Afriky. Po odhlasování se vrací zpět na dovolenou
před 9 hodinami
Rusko tvrdí, že o plicní mor nejde. Přesto zavádí přísná opatření
před 10 hodinami
Trump neuspěl ani letos. Nobelovu cenu za mír obdržela bývalá vysoká komisařka OSN
před 10 hodinami
Politico: EU čelí před zimou hrozbě nedostatku zemního plynu. Může docházet k omezení spotřeby
před 10 hodinami
Za smrt muže ve Dvoře Králové může dítě. Přiznalo se policistům
před 11 hodinami
Hurikán Isaias ohrožuje klíčová centra ropného průmyslu v USA
před 12 hodinami
Nepokoje ve Francii nepolevují. Tisíce studentů dál vyráží do ulic, ministr slibuje řešení
před 13 hodinami
Agent ICE střílel na auto, otec v něm vezl malého syna
před 13 hodinami
OBRAZEM: Závěr kampaně hnutí ANO bez Babiše. S Hušbauerem se spojil po telefonu
Andrej Babiš kvůli onemocnění vynechal závěrečný mítink hnutí ANO před komunálními a senátními volbami. Pražské kandidáty podpořil alespoň na dálku prostřednictvím videohovoru. Lékař mu podle jeho slov další účast v kampani nedoporučil.
Zdroj: Adam Skála