Tramvaje se předčasně vrací k Pražskému hradu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. července 2026 16:18

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

První tramvaje se již zítra po více než tříměsíční výluce vrátí do okolí Pražského hradu. Může za to změna postupu prací při rekonstrukci tratě, vysvětlil pražský dopravní podnik. V jednom směru ale bude provoz ještě týden omezen. 

"Díky změně postupu prací při rekonstrukci tramvajové tratě se nám podařilo zkrátit výluku v úseku Chotkovy sady - Brusnice. V její současné podobě bude v uvedeném směru ukončena už v pátek 10. července 2026," uvedl dopravce na sociální síti X. 

Od nadcházející soboty do pátku 17. července bude provoz tramvají přerušen pouze ve směru do centra, tedy v trase Brusnice – Chotkovy sady. Následně skončí omezení v okolí Pražského hradu úplně. 

Výluka v úseku mezi Chotkovými sady a Brusnice začala v sobotu 21. března, aniž by byla zavedena náhradní doprava. Změny se dotkly tramvajových linek 12, 22 a 23 a historických linek 41 a 42. Ve směru na Dejvickou se zároveň zrušila zastávka Prašný most pro autobusové linky 143, 149 a 180

Turisté, kteří míří namířeno na Pražský hrad, se momentálně mohou dopravit do oblasti metrem či tramvají do stanice Hradčanská. 

7. července 2026 12:54

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