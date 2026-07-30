Desetimetrový kráter v Polsku způsobila ruská střela

Během nočního masivního útoku na Ukrajinu narušila vzdušný prostor Polska, které je členem Severoatlantické aliance, ruská střela s plochou dráhou letu Ch-101. O události informoval ukraińský ministr zahraničí Andrij Sybiha s tím, že jde o další jednoznačný důkaz krizové situace. Šéf ukrajinské diplomacie na sociální síti X zdůraznil, že posílení protivzdušné obrany jeho země je v současnosti zcela klíčové pro bezpečnost celého euroatlantického společenství.
Na neznámý cíl v polském vzdušném prostoru okamžitě zareagovalo tamní Operační velení ozbrojených sil. Ke zjištění identity a případnému zachycení objektu byla do vzduchu vyslána stíhačka F-16. Neznámé těleso však po chvíli zmizelo ze systémů radiolokátorů, což vedlo k nasazení vojenského vrtulníku Mi-24, který měl za úkol lokaci prověřit a technické údaje z radarů dohledat přímo v terénu.
Policisté společně s hasiči dorazili na označené pole ležící zhruba dva kilometry od nejbližší zástavby kolem páté hodiny ranní. Na místě objevili kráter o průměru přibližně deseti metrů a všude kolem rozmetané trosky neidentifikovatelného tělesa. Oblast byla neprodleně neprodyšně uzavřena záchranáři a vyslanými silami.
K události se neprodleně sjeli specialisté ze všech klíčových bezpečnostních složek státu. Zásah na místě převzali policejní kontrateroristé, přičemž incident začala souběžně vyšetřovat Vojenská policie, Agentura vnitřní bezpečnosti (ABW), Vojenská kontrarozvědka (SKW) i Okresní státní zastupitelství v Lublinu. Odborníci nyní zkoumají zbytky materiálu, aby přesně určili, o jakou vojenskou techniku se jednalo.
Informace o vážném incidentu byly okamžitě postoupeny nejvyšším ústavním činitelům země. Vicepremiér a ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz poděkoval velení armády za pohotovou reakci během mimořádně náročné noci. Podle jeho slov probíhala nepřetržitá koordinace mezi všemi složkami a nyní probíhá intenzivní analýza, která má přesně objasnit, jaký typ objektu na polské území dopadl.
Na nastalou krizi reagoval i předseda vlády Donald Tusk, který oficiálně potvrdil, že během ruského úderu na Ukrajinu došlo k přímému narušení polského vzdušného prostoru. Premiér bezprostředně poté svolal mimořádný koordinační tým za účasti ministra obrany a šéfů příslušných tajných služeb a armády.
Vzhledem k závažnosti situace musel šéf kabinetu zcela přehodnotit svůj celodenní program. Původně plánovaná pracovní cesta a návštěva Stronie Śląského v Dolnoslezském vojvodství byla ráno zrušena. Místo toho se Donald Tusk společně s ministrem vnitra Marcinem Kierwińským vydal přímo na místo dopadu v Lublinském vojvodství.
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Zdroj: Libor Novák