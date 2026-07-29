Nejtragičtější letecká havárie v Československu se stala před 50 lety

Na konci července roku 1976, přesně před 50 lety, vyrazilo ráno letadlo z Prahy a mířilo takřka plné do Bratislavy. Tam ovšem již nedoletělo. Nedaleko od letiště mělo nehodu, havarovalo. Skoro všichni pasažéři tehdy zahynuli.
Bylo 28. července roku 1976 krátce před devátou hodinou ráno, když na pražském ruzyňském letišti nastoupilo do letadla celkem 79 lidí. Sedmdesát z nich bylo cestujících, zbytek tvořil personál Československých aerolinií. Do vzduchu tehdy mířil letoun Iljušin II-18B, který se vyráběl v 60. letech 20. století v Sovětském svazu. Stroj byl v provozu v létě roku 1976 již 16 let a pouhý den před letem na Slovensko měl zaznamenanou technickou závadu na jednom z motorů. Protože byla vyhodnocena jako neohrožující, mohlo letadlo vzlétnout.
Již po půl hodině ve vzduchu posádka vyslyšela výzvu k přistání nedaleko svého cíle, tedy Bratislavy. Kapitán začal velice prudce klesat a během toho překročil povolenou rychlost. Nato rychle brzdil stroj. Kapitánovo riskantní řízení a výše zmíněná, den předem zjištěná porucha, vedly k tomu, že se letadlo brzy stalo neovladatelné. Pár minut po půl desáté dopoledne se zřítilo.
Letoun dopadl do vody, do jezera Zlaté piesky ve stejnojmenném oblíbeném rekreačním středisku na Slovensku, na území Bratislavy. Náraz na hladinu vody byl tak silný, že se stroj rozlomil na dvě části a ulomila se mu křídla.
Ačkoliv se to zdálo nemožné, několik cestujících tento pád letadla přežilo! Bohužel ale nemohli z letadla prchat, protože dveře byly zablokovány pod vodou. Prakticky ihned ovšem dorazili na místo záchranáři, kteří zaznamenali zoufalé bouchání a volání zevnitř zdemolovaného letadla, a tak mohli rychle vysvobodit čtyři cestující, které dostali ven dírou vyříznutou ve trupu stroje. Ze zachráněných pasažérů nakonec přežili jenom tři.
Po třetí hodině odpoledne již hladina jezera spolkla veškeré trosky letadla i s cestujícími. Počet obětí se vyšplhal na 76 osob. Tak se tragédie zapsala do dějin jako vůbec nejhorší letecká havárie, která se odehrála na území Československa. Co se týče počtu obětí, nejednalo se o nejtragičtější nehodu Československých aerolinií. Více osob, celkem 126, zemřelo o rok dříve. Dne 20. srpna roku 1975 krátce po jedné hodině po půlnoci letadlo mířící z Prahy do Teheránu narazilo do písečné duny. I v tomto případě byla patrně na vině chyba pilota. Z celkového počtu obětí jich většina pocházela z Československa.
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Zdroj: Libor Novák