Češi se s Knížákem rozloučí v příštím týdnu. Pohřeb s poctami bude v Praze

Česko se rozloučí se zesnulým výtvarníkem Milanem Knížákem v závěru příštího pracovního týdne. Oznámila to rodina, která souhlasila s tím, že se na organizaci pohřbu bude podílet stát. Bývalý šéf Národní galerie a rektor Akademie výtvarných umění Knížák zemřel o uplynulém víkendu, bylo mu 86 let.
Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích, informovala Česká televize. Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že podmínkou je souhlas rodiny. Vdova Marie Knížáková ho následně měla vyslovit.
O Knížákově úmrtí v neděli informoval vicepremiér a ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). "Sbohem, pane profesore," napsal na facebooku. Výtvarníkovi bylo 86 let.
Knížák se narodil v dubnu 1940 v Plzni do rodiny učitele na měšťanské škole a úřednice. Od malička se chtěl stát malířem, poprvé vystavoval v roce 1958 v Mariánských Lázních, kde studoval gymnázium. Později složil zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze, ale studium nedokončil.
V 60. letech minulého století založil uměleckou skupinu Aktual, byl přijat do Svazu československých výtvarných umělců a stal se členem mezinárodního hnutí Fluxus. V roce 1968 odcestoval do USA, kde strávil dva roky. V roce 1970 se vrátil do Československa, kde ale neměl možnost oficiálně pracovat. Živil se různými profesemi, prodával obrazy či restauroval loutky.
Knížák se posléze stal výraznou osobností porevolučního období. V letech 1990 až 1997 byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze, kde byl zároveň vedoucím Ateliéru intermediální tvorby. Mezi lety 1999 až 2011 působil ve funkci ředitele Národní galerie. V roce 1998 neúspěšně kandidoval za ODS do Senátu v Berouně.
27. července 2026 20:45
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Zdroj: Libor Novák