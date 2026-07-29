Macinka ukázal esemesku od prezidenta. Opět řeší nejmenování Turka

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zveřejnil esemesku od prezidenta Petra Pavla, která mu přišla, když se řešilo případné jmenování poslance Filipa Turka (Motoristé) ministrem. Podle Macinky ze zprávy jasně nevyplývá, že Pavel nehodlá jmenovat Turka členem vlády za žádných okolností.
"Pane předsedo, ve Vašem případě to bude nejspíš zbytečné, ale po zkušenostech se špatnou hradní akustikou, chci znovu zdůraznit, že nová varianta, o které jsme spolu dnes poprvé mluvili, je variantou k zamyšlení. Bude určitě vyžadovat důkladné zvážení na vaši straně, koalice i mé," psal Pavel v esemesce zveřejněné ministrem.
Prezident zároveň Macinkovi zdůraznil, že jde pro tu chvíli o pracovní variantu, kterou nelze považovat za definitivní.
Vicepremiér za Motoristy se nyní lidem snaží dokázat, že ve zprávě nebylo jasně řečeno, že si prezident neumí představit Turka ve funkci ministra životního prostředí. "To není žádná uzavřená věc, jak o ní lže Petr Pavel," uvedl ministr ve vysílání XTV. "Já jsem tam jméno Filipa Turka, ani životní prostředí, ani žádné kategorické nebo explicitní 'ne', nečetl,“ dodal Macinka.
Turek v těchto dnech oznámil, že na prezidenta nepodá žalobu na ochranu osobnosti, kterou avizoval, protože se mu nelíbilo, jak hlava státu zdůvodnila rozhodnutí nejmenovat kandidáta Motoristů ministrem životního prostředí. Bývalý europoslanec, který se nakonec stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, hodlal požadovat omluvu.
Turkovi navíc momentálně hrozí, že skončí i ve funkci zmocněnce kvůli červencové dopravní nehodě na křižovatce na pražské magistrále u stanice metra I. P. Pavlova. Turek dal prozatím funkci k dispozici po dobu, kdy bude probíhat policejní vyšetřování. Pokud se jeho vina potvrdí, hodlá úplně rezignovat.
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Policie Turka za rasistické a nenávistné komentáře stíhat nebude
Policisté uzavřeli případ týkající se kontroverzních textů se známkami rasismu, homofobie a nenávisti, které se v minulosti objevily na účtech spojených s poslancem Filipem Turkem z hnutí Motoristé. Kriminalisté prověřování odložili z důvodu uplynutí promlčecí lhůty. Vzhledem k tomuto závěru vyšetřovatelé nepodají žádost o zbavení poslanecké imunity pro účely trestního stíhání a obvinění nečelí ani redakce Deníku N, která na případ jako první upozornila. O vývoji informoval zpravodajský portál iRozhlas.
Zdroj: Libor Novák