Armáda se připravuje na obnovení provozu vrtulníků Venom a Viper

Jan Hrabě

Jan Hrabě

18. srpna 2026 16:22

Vrtulníky H1, ilustrační fotografie.
Vrtulníky H1, ilustrační fotografie. Foto: Armáda ČR

Armáda se chystá na návrat amerických vrtulníků Venom a Viper do provozu. Stroje byly odstaveny po červencové nehodě, kterou nepřežila jedna armádní příslušnice. Vyšetřování tragédie mezitím pokračuje. 

O postupné přípravě k obnovení provozu vrtulníků H-1 Venom a Viper rozhodl velitel vzdušných sil generál Petr Tománek. Rozhodnutí vychází z doporučení orgánů ministerstva obrany, které vyšetřují červencovou tragickou nehodu, uvedla armáda na sociální síti. 

"Do vzduchu se stroje vrátí až po úspěšném dokončení mimořádných technických kontrol, realizaci organizačních opatření a proškolení posádek," píše se v příspěvku na síti X. 

Vyšetřovací komise nadále pracuje s několika verzemi příčin, konečné závěry dosud nebyly formulovány. Přesto dosavadní zjištění umožňují stanovit podmínky pro bezpečný návrat techniky do letového provozu. "Jakmile bude vyšetřování definitivně uzavřeno, výsledky v plném rozsahu zveřejníme. Bezpečnost leteckého personálu zůstává absolutní prioritou," dodala armáda.

Tragickou červencovou nehodu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou vyšetřuje Vojenská policie. V případu byly zahájeny úkony trestního řízení, hrozit může až desetiletý trest odnětí svobody. 

Podle velitele náměšťské základny brigádního generála Petra Slívy se vrtulník zřítil z výšky kolem 50 metrů při přistávacím manévru během návratu z rutinního výcvikového letu. Jedna příslušnice 22. základny vrtulníkového letectva pád vrtulníku nepřežila, čtyři členové posádky byli přepraveni do nemocnic v Brně a Jihlavě. 

3. srpna 2026 17:04

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