Armáda se chystá na návrat amerických vrtulníků Venom a Viper do provozu. Stroje byly odstaveny po červencové nehodě, kterou nepřežila jedna armádní příslušnice. Vyšetřování tragédie mezitím pokračuje.
O postupné přípravě k obnovení provozu vrtulníků H-1 Venom a Viper rozhodl velitel vzdušných sil generál Petr Tománek. Rozhodnutí vychází z doporučení orgánů ministerstva obrany, které vyšetřují červencovou tragickou nehodu, uvedla armáda na sociální síti.
"Do vzduchu se stroje vrátí až po úspěšném dokončení mimořádných technických kontrol, realizaci organizačních opatření a proškolení posádek," píše se v příspěvku na síti X.
Vyšetřovací komise nadále pracuje s několika verzemi příčin, konečné závěry dosud nebyly formulovány. Přesto dosavadní zjištění umožňují stanovit podmínky pro bezpečný návrat techniky do letového provozu. "Jakmile bude vyšetřování definitivně uzavřeno, výsledky v plném rozsahu zveřejníme. Bezpečnost leteckého personálu zůstává absolutní prioritou," dodala armáda.
Tragickou červencovou nehodu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou vyšetřuje Vojenská policie. V případu byly zahájeny úkony trestního řízení, hrozit může až desetiletý trest odnětí svobody.
Podle velitele náměšťské základny brigádního generála Petra Slívy se vrtulník zřítil z výšky kolem 50 metrů při přistávacím manévru během návratu z rutinního výcvikového letu. Jedna příslušnice 22. základny vrtulníkového letectva pád vrtulníku nepřežila, čtyři členové posádky byli přepraveni do nemocnic v Brně a Jihlavě.
Související
Česko chystá miliardový nákup munice pro americké vrtulníky
Česká armáda už má 10 z 12 zakoupených amerických vrtulníků
vrtulník AH-1Z Viper , Armáda České Republiky , Letecké nehody
Aktuálně se děje
před 55 minutami
Berlínskou zeď dokončili před 65 lety. Překonat se ji pokusily tisíce lidí
před 1 hodinou
Armáda se připravuje na obnovení provozu vrtulníků Venom a Viper
před 2 hodinami
Důchody se v lednu zvýší. Juchelka odhalil, kolik chce lidem přidat
před 3 hodinami
Fotbalovou Spartu posílil exslávista Jurásek. Vlna odchodů z Letné nadále pokračuje
před 4 hodinami
Exministr Blažek komentoval rozhodnutí Ústavního soudu
před 4 hodinami
Britská princezna Eugenie odtajnila jméno novorozené dcery
před 5 hodinami
Pondělní počasí pomohlo. Déšť ukončil výstrahu před požáry
před 6 hodinami
Padlo obvinění v případu nedělní vraždy v Českých Budějovicích
před 7 hodinami
Babišova vláda se pouští do boje se suchem. Obnovila Národní koalici
před 8 hodinami
Rusové tajně budují základny, z nichž by mohly ohrozit státy NATO
před 8 hodinami
Deštivé počasí dorazilo. Meteorologové řekli, kde napršelo nejvíc
před 9 hodinami
Moskva se rozhodla varovat Londýn. V Rusku útočí drony vyrobené v Británii
před 11 hodinami
Počasí o nadcházejícím víkendu: Teploty budou citelně nižší než o tom uplynulém
včera
Rusko kvůli ukrajinským útokům zrušilo prestižní festival
včera
USA tlačí na Netanjahua, aby nestavěl překážky mírovému plánu pro Pásmo Gazy
včera
Trump omezil rozsah vojenských cvičení. Vyvolal pochybnosti o spolehlivosti USA
včera
Trump pohrozil vojenským úderem Ománu
včera
Krev nemá prázdniny. Ministerstvo nabádá k darování krve, zásoby se tenčí
včera
Sbohem velké hvězdě. Ve Walesu se konečně rozloučili s Bonnie Tyler
včera
Muzea a galerie budou jednou měsíčně přístupné zdarma, oznámilo ministerstvo
Kulturní instituce se musí několikrát do roka připravit na velký zájem návštěvníků. Státní muzea a galerie po celém Česku totiž budou každou první neděli v měsíci přístupné zdarma, rozhodlo ministerstvo kultury.
Zdroj: Jan Hrabě