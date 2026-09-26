Rusové mají nový cíl. Opakovaně útočí na klíčový ukrajinský závod

Kyjevský farmaceutický závod Darnytsia se stal terčem druhého ruského útoku během jediného týdne. Ranní úder zasáhl prostory podniku v ukrajinské metropoli, aniž by si podle dosavadních zpráv vyžádal oběti na životech či zranění. Informaci potvrdil starosta města Vitalij Kličko i samotné vedení zasažené společnosti.
Primátor hlavního města nejprve podle webu Kyiv Post informoval o požáru v blízkosti jednoho ze skladů v Darnyckém obvodu. Vedení farmaceutické firmy následně prostřednictvím sociálních sítí potvrdilo, že noční úder zasáhl přímo jejich zařízení. Zástupci podniku zdůraznili, že všichni zaměstnanci vyvázli bez zranění, a vyzvali veřejnost ke zdrženlivosti při zveřejňování podrobností.
Společnost požádala obyvatele a uživatele internetu o takzvané informační ticho. Vyzvala lidi, aby nepublikovali fotografie ani videa z místa dopadu a nepopisovali přesnou lokalitu či následky úderu v komentářích. Stejnému napadení čelil závod již během předchozí středy, kdy členka rady Kateryna Zahorijová rovněž potvrdila událost bez obětí na životě.
Rozsah vzniklých škod na výrobních linkách a ve skladech společnost z bezpečnostních důvodů neupřesnila. Výrobní prostory firmy Darnytsia byly poškozeny již během červnového ruského útoku na ukrajinskou metropoli, ani tehdy však nebyl nikdo ze zaměstnanců zraněn. Současné údery zapadají do stupňující se kampaně zaměřené na ukrajinské podnikatelské subjekty a zdravotnickou infrastrukturu.
Útoky na farmaceutická zařízení a civilní objekty se v posledních týdnech výrazně intenzifikují napříč celou zemí. V polovině září zasáhly ruské rakety a drony sklad farmaceutické firmy BaDM a logistické centrum v Oděské oblasti. Ve stejném období byl opětovně terčem úderu také ocelárenský gigant ArcelorMittal v Kryvém Rihu, kde si útok vyžádal nejméně dvě oběti na životech.
Počátkem září zasáhly ruské bezpilotní prostředky také skladovací prostory farmaceutické společnosti Teva a zařízení Světové zdravotnické organizace. Zástupci mezinárodní organizace potvrdili zasažení jednoho ze svých skladů v Oděské oblasti, přičemž šlo již o čtvrtý objekt Světové zdravotnické organizace zničený na Ukrajině během tří měsíců. Vlna náletů drony zasahuje zdravotnická i průmyslová zařízení po celé zemi.
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Zdroj: Libor Novák