Ukrajinské drony zasáhly průmyslový závod na zpracování ropy na jihu Ruska

Ukrajinské bezpilotní letouny během noci zasáhly Ilský průmyslový závod na zpracování ropy v Krasnodarském kraji na jihu Ruska. Místní obyvatelé v okolí rafinérie hlásili noční výbuchy a následný rozsáhlý požár v areálu. Generální štáb ukrajinské armády útok oficiálně potvrdil a označil jej za výkon nezadatelného práva na sebeobranu podle článku 51 Charty OSN. Ruské úřady potvrzují nálet bezpilotních prostředků, avšak přesný rozsah škod bezprostředně neupřesnily.
Monitorovací kanál ExileNova+ zveřejnil záběry a fotografie zachycující masivní plameny na obzoru doprovázené zvukovým kulisovým huketem motorů bezpilotních letounů. Ruské nezávislé médium Astra následně provedlo geolokaci zveřejněných videí a potvrdilo, že hoří v Rafinérii A. A. Šamara ve vesnici Ilskij v Severském okrese. Podle výpovědí místních obyvatel začaly exploze kolem půlnoci, zatímco sirény vzdušného poplachu se v oblasti rozezněly až o dvě hodiny později. Obyvatelé na sociálních sítích popisovali zvuky protivzdušné obrany a silné výbuchy z oblasti podniku.
Guvernér Krasnodarského kraje Venjamin Kondratěv potvrdil útok bezpilotních letounů na Severský okres a uvedl, že událost si vyžádala oběti na životech či zraněné. Trosky jednoho ze sestřelených dronů podle jeho slov poškodily obytný dům v blízkosti zasažené oblasti. Ruský představitel zároveň přiznal, že v Severském okrese vzplanuly požáry ve dvou různých průmyslových podnicích. Přesné názvy zasažených subjektů však ve svém vyjádření konkrétně nejmenoval.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho protivzdušná obrana během jediné noci zneškodnila celkem 645 ukrajinských dronů po celé zemi. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin k situaci dodal, že v blízkosti hlavního města bylo během rána sestřeleno dvacet bezpilotních letounů. Zasažená rafinérie v Ilském představuje klíčového regionálního dodavatele paliv s roční kapacitou zpracování 6,6 milionu tun ropy. Tento průmyslový objekt byl terčem ukrajinských úderů již 8. srpna, 10. července, 2. června, 17. února, 1. ledna a při řadě dalších příležitostí od roku 2023.
Ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu v průběhu roku výrazně narušily rafinérské a exportní kapacity Ruské federace. Do počátku července Ukrajina deklarovala vyřazení z provozu přibližně 43 procent celkové kapacity ruských rafinérií. Výpadky domácí produkce donutily Rusko jen během srpna dovézt trojnásobek námořních ropných produktů oproti celému předchozímu roku. Celkový objem ruského vývozu ropných látek poklesl o sedm procent a související příjmy se snížily o osm procent.
Systematické údery na energetické cíle zasáhly i rafinérie nacházející se hluboko na ruském území. Mimo provoz se po předchozím úderu ocitla také sedmá největší ruská rafinérie nacházející se v Permu na Urale. Tento podnik v minulosti zpracovával až 252 tisíc barelů ropy denně, než se v průběhu roku stal opakovaným terčem ukrajinských dronových operací.
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Zdroj: Libor Novák