Pozvání Putina na summit G20 tříští Evropu. Z Německa zní nesouhlas i naděje

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul prohlásil, že případná účast ruského prezidenta Vladimira Putina na nadcházejícím summitu skupiny G20 by mohla představovat začátek vážných jednání o ukončení války na Ukrajině.
Americký prezident Donald Trump pozval šéfa Kremlu na nadcházející setkání světových lídrů v Miami. Wadephulovy výroky vyvolaly pozornost, neboť se liší od oficiálního postoje německé vlády. Zatímco řada západních představitelů reagovala na pozvánku chladně, šéf německé diplomacie v ní vidí novou příležitost.
Pozvání ruského prezidenta vyvolalo silné výhrady u mnoha světových politiků. Nesouhlasný postoj vyjádřila například italská premiérka Giorgia Meloniová nebo šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová. Německý ministr Wadephul však během tiskové konference v Ottawě zvolil o poznání optimističtější tón. Událost označil za lakmusový papírek pro Vladimira Putina a jeho ochotu skutečně vyjednávat.
Šéf německé diplomacie zdůraznil, že západní země opakovaně vyzývaly ruskou vládu k návratu k jednacímu stolu. Pokud se nyní taková možnost nabízí, je podle něj zapotřebí ji využít k zahájení smysluplných rozhovorů. Wadephul zároveň dodal klíčovou podmínku pro jakoukoli smysluplnou debatu. Podle jeho slov by během samotných jednání muselo na bojišti platit příměří.
Tiskové konference v Ottawě se zúčastnila také kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová. Anandová uvedla, že ji krok amerického prezidenta překvapil, nicméně Kanada se summitu i tak zúčastní. Podle kanadské ministryně spočívá podstata diplomacie právě v účasti na takových setkáních. Kanadská strana tak potvrdila svou přítomnost na nadcházející akci i přes výhrady k přítomnosti ruského lídra.
Wadephulova vyjádření se dostala do rozporu s oficiální linií kabinetu kancléře Friedricha Merze. Mluvčí německé vlády Stefan Kornelius dříve uvedl, že Berlín nepovažuje vztahy s Ruskem za běžnou záležitost. Kornelius zároveň zdůraznil, že Německo koordinuje svou reakci se svými mezinárodními partnery. Německé ministerstvo zahraničí na žádost o komentář k výrokům svého šéfa bezprostředně nereagovalo.
Krok Bílého domu představuje nejnovější snahu Spojených států o opětovné začlenění Moskvy do mezinárodních diplomatických struktur. Pokud by k účasti došlo, jednalo by se o první osobní přítomnost Vladimira Putina na summitu skupiny G20 od roku 2019. Americká pozvánka směřuje k prosincovému setkání, které se má uskutečnit v Miami.
Související
Investigativní novináři odhalili jméno vnučky ruského prezidenta Putina
Poletí Putin do USA? Kreml neskrýval nadšení z pozvání, v novém prohlášení mluví jinak
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Pozvání Putina na summit G20 tříští Evropu. Z Německa zní nesouhlas i naděje
před 3 hodinami
Bílý dům se rozhodnutí soudu nepodřídil. CNN nepustil do prezidentského speciálu Air Force One
před 4 hodinami
Britská televize otevřela Pandořinu skříňku. Simulovala hybridní útok ze strany Ruska, odhalila fatální nepřipravenost
před 5 hodinami
Nebyla to jen Austrálie. Umělá inteligence se pokoušela zasáhnout desítky úřadů, přiznala OpenAI
před 6 hodinami
Írán navrhnul USA dohodu o otevření Hormuzského průlivu. Trump ji odmítl
před 8 hodinami
Počasí bude příjemné i po víkendu. Babí léto má pokračovat
včera
Metro čeká třídenní výluka. Praha využije prodlouženého víkendu
včera
Policie žene podezřelé z prosincové vraždy na Šternbersku k soudu
včera
Je to odpovědné řešení, říká Juchelka o dvou tisících pro důchodce
včera
Policie vyšetřuje epidemii salmonely na pražské škole. Sazba jsou až dva roky
včera
Smrtící mix několika látek. Koroner odtajnil, proč zemřela Hayden Panettiere
včera
Čas nakoupit se krátí. Obchody se během dnů volna podřídí zákonu
včera
Politico: Evropa Trumpovu Radu míru odmítala, teď s ní začíná spolupracovat
včera
Investigativní novináři odhalili jméno vnučky ruského prezidenta Putina
včera
Rozvědka: Čína pomáhá Íránu cílit útoky na americké základny
včera
Sněmovna svolá hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Babiš se těší
včera
Co si Si Ťin-pching odvezl z USA? Ani zdaleka ne to, v co doufal
včera
Zvrat ve válce na Ukrajině: USA povolí Kyjevu vyrábět střely do Patriotů
včera
Trump vyměnil Kanadu za Bělorusko. Lukašenko přiznal, že jeho požadavky naplnit nedokáže
včera
Lula da Silva obvinil Trumpa ze snahy kolonizovat Brazílii
Volební kampaň brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy obvinila amerického prezidenta Donalda Trumpa ze snahy kolonizovat Brazílii. Podle vyjádření Lulova týmu se Washington snaží zasahovat do nadcházejících prezidentských voleb s cílem zmocnit se přírodního bohatství země. Obvinění zaznělo v televizním volebním spotu, který Lulův tým odvysílal v reakci na rostoucí obavy z možného ovlivňování voleb ze strany Spojených států. Volební video tvrdí, že se Trump pokouší naklonit hlasování ve prospěch krajně pravicového kandidáta Flávia Bolsonara.
Zdroj: Libor Novák