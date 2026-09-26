Pozvání Putina na summit G20 tříští Evropu. Z Německa zní nesouhlas i naděje

Libor Novák

26. září 2026 13:26

Johann Wadephul, člen Bundestagu
Johann Wadephul, člen Bundestagu Foto: MSC

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul prohlásil, že případná účast ruského prezidenta Vladimira Putina na nadcházejícím summitu skupiny G20 by mohla představovat začátek vážných jednání o ukončení války na Ukrajině. 

Americký prezident Donald Trump pozval šéfa Kremlu na nadcházející setkání světových lídrů v Miami. Wadephulovy výroky vyvolaly pozornost, neboť se liší od oficiálního postoje německé vlády. Zatímco řada západních představitelů reagovala na pozvánku chladně, šéf německé diplomacie v ní vidí novou příležitost.

Pozvání ruského prezidenta vyvolalo silné výhrady u mnoha světových politiků. Nesouhlasný postoj vyjádřila například italská premiérka Giorgia Meloniová nebo šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová. Německý ministr Wadephul však během tiskové konference v Ottawě zvolil o poznání optimističtější tón. Událost označil za lakmusový papírek pro Vladimira Putina a jeho ochotu skutečně vyjednávat.

Šéf německé diplomacie zdůraznil, že západní země opakovaně vyzývaly ruskou vládu k návratu k jednacímu stolu. Pokud se nyní taková možnost nabízí, je podle něj zapotřebí ji využít k zahájení smysluplných rozhovorů. Wadephul zároveň dodal klíčovou podmínku pro jakoukoli smysluplnou debatu. Podle jeho slov by během samotných jednání muselo na bojišti platit příměří.

Tiskové konference v Ottawě se zúčastnila také kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová. Anandová uvedla, že ji krok amerického prezidenta překvapil, nicméně Kanada se summitu i tak zúčastní. Podle kanadské ministryně spočívá podstata diplomacie právě v účasti na takových setkáních. Kanadská strana tak potvrdila svou přítomnost na nadcházející akci i přes výhrady k přítomnosti ruského lídra.

Wadephulova vyjádření se dostala do rozporu s oficiální linií kabinetu kancléře Friedricha Merze. Mluvčí německé vlády Stefan Kornelius dříve uvedl, že Berlín nepovažuje vztahy s Ruskem za běžnou záležitost. Kornelius zároveň zdůraznil, že Německo koordinuje svou reakci se svými mezinárodními partnery. Německé ministerstvo zahraničí na žádost o komentář k výrokům svého šéfa bezprostředně nereagovalo.

Krok Bílého domu představuje nejnovější snahu Spojených států o opětovné začlenění Moskvy do mezinárodních diplomatických struktur. Pokud by k účasti došlo, jednalo by se o první osobní přítomnost Vladimira Putina na summitu skupiny G20 od roku 2019. Americká pozvánka směřuje k prosincovému setkání, které se má uskutečnit v Miami.

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Zdroj: Libor Novák

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