Investigativní novináři odhalili jméno vnučky ruského prezidenta Putina

Investigativní novináři odhalili jméno údajné vnučky ruského prezidenta Vladimira Putina na základě uniklých databází ruské pohraniční stráže. Osmiletá dívka se podle zjištění médií jmenuje Elsa Igorevna Tichonovová. Jejím otcem je bývalý baletní tanečník a režisér Igor Zelenskij a matkou Katěrina Tichonovová, která je veřejně známá jako mladší dcera ruského prezidenta. Dívka tak nosí oficiálně příjmení po své matce, nikoliv přechýlenou formu příjmení svého otce.
Informaci o jménu dívky zveřejnil nezávislý ruský server Agentstvo s odkazem na zjištění investigativního projektu Projekt. Otcovství Igora Zelenského dokládá také otcovské jméno Igorevna, které je v ruském prostředí tradiční součástí oficiální identifikace. Sama Katěrina Tichonovová se narodila jako Katěrina Putinová, avšak dlouhodobě používá odlišné příjmení. Vladimir Putin sice otcovství veřejně nikdy nepotvrdil, západní vlády i mezinárodní média ji však jako jeho dceru oficiálně identifikují a uvalily na ni sankce.
Z uniklých záznamů pohraniční služby vyplývá, že dívka poprvé vycestovala z Ruska v listopadu roku 2019 krátce před svými druhými narozeninami. Soukromým letadlem tehdy odletěla s oběma rodiči do Mnichova, kde Igor Zelenskij působil jako umělecký šéf Bavorského státního baletu. Rodina strávila v Německu přesně dva měsíce a o necelé dva roky později dívka cestovala dalším soukromým strojem do Chorvatska. V obou případech byla v hraničních dokumentech zapsána pod jménem Elsa Igorevna Tichonovová.
Zjištění investigativních novinářů se stala součástí širší chystané práce s názvem Spolucestující. Ta se zaměřuje na způsoby, jakými vysoce postavení ruští představitelé a příslušníci elity cestují do zahraničí. Autentičnost uniklé databáze nebyla nezávisle ověřena a Kreml ani členové rodiny se k novým zjištěním nevyjádřili. Ruské úřady obecně informace o soukromí prezidentovy rodiny odmítají komentovat.
O existenci dcery Tichonovové a Zelenského poprvé informovala již v roce 2022 společná investigativní zpráva serveru Důležité příběhy a časopisu Der Spiegel. Tehdejší novináři získali cestovní pas i seznamy cestujících z charterových letů mezi Mnichovem a Moskvou. Z etických důvodů však jméno tehdy ještě pětiletého dítěte nezveřejnili a uvedli pouze rok jeho narození a otcovské jméno. Zpráva tehdy odhalila, že Tichonovová mezi lety 2017 a 2019 navštívila Mnichov více než padesátkrát.
Dokumenty získané novináři naznačovaly, že se Katěrina Tichonovová na konci roku 2019 připravovala na trvalé stěhování do Německa. Její partner Igor Zelenskij však opustil vedení Bavorského státního baletu krátce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Vedení bavorské opery později naznačilo, že byl k odchodu donucen poté, co odmítl veřejně odsoudit ruskou agresi. Ruský prezident Vladimir Putin podrobnosti o svých dětech a vnoučatech trvale tají a odkazuje přitom na bezpečnostní a soukromé důvody.
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Zdroj: Lucie Podzimková