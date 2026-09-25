Předpověď počasí na víkend. Babí léto přinese oteplení

Víkendové počasí se ponese ve znamení nástupu tolik očekávaného babího léta. Již v sobotu se maximální teploty přehoupnou přes 20 stupňů, podobně vysoké budou i v neděli. Potvrzuje to předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Poslední zářijový víkend přinese oteplování a postupný nástup babího léta, kdy do Česka bude proudit teplejší vzduch od jihu až jihozápadu. "Rána však zůstanou i nadále chladná a lokálně musíme počítat i s mlhami a zejména v sobotu i s přízemními mrazíky, které mohou i poškodit teplomilné rostliny a zemědělské plodiny," upozornili meteorologové.
V sobotu se očekává většinou slunečno a jasno až skoro jasno. Jen na severovýchodě území se ráno a dopoledne objeví zvětšená oblačnost. Ráno se na řadě míst objeví také mlhy doprovázené sníženou dohledností.
"Ranní teploty se budou pohybovat mezi 8 až 4 °C, v místech s uklidněním větru až ke 2 °C a místy musíme počítat i s přízemními mrazíky. Odpolední maximální teploty vystoupají na 18 až 22 °C, ale na severovýchodě území bude chladněji kolem 17 °C. Vát bude slabý proměnlivý, během dne přechodně ve Slezsku zesílí na mírný až jihozápadní vítr 2 až 5 m/s," uvedl ČHMÚ.
Neděle zprvu nabídne malou oblačnost, ale během dne se přechodně objeví i oblačná obloha. Ráno je třeba ojediněle počítat s mlhami a přízemními mrazíky. Ranní minimální teploty budou většinou kolem 7 °C, při uklidnění větru jen kolem 3 °C. Odpolední maximální teploty vystoupí nejčastěji na hodnoty mezi 18 až 23 °C.
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Zdroj: Libor Novák