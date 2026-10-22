FT: NATO umožní Ukrajině nakupovat zbraně, munici a vojenské vybavení přes svou agenturu

Severoatlantická aliance umožní Ukrajině nakupovat zbraně, munici a vojenské vybavení prostřednictvím své centrální agentury pro zadávání zakázek. Tento krok podle deníku Financial Times potenciálně umožní Kyjevu získat obranné dodávky rychleji a za výhodnějších podmínek.
Ředitelka pro podporu operací v Agentuře NATO pro podporu a obstarávání Jacqueline Borsboomová uvedla, že tato dohoda poskytuje Ukrajině strukturovanější rámec. Kyjev tak bude moci efektivně využívat širokou škálu nabízených schopností včetně odborných znalostí v oblasti nákupů a podpůrných služeb. Součástí této spolupráce je rovněž přístup k již etablované průmyslové základně aliance.
Nová dohoda přichází v době, kdy se zhoršují vzájemné vztahy mezi Spojenými státy a Ukrajinou. Americký prezident Donald Trump totiž tento měsíc oznámil dohodu o vývozu nafty s Ruskem s cílem snížit ceny pohonných hmot na americkém trhu. Tento krok vyvolal na ukrajinské straně silnou nelibost a přispěl k dalšímu napětí ve vzájemné komunikaci.
Ukrajina si v poslední době stěžovala také na určité narušení sdílení zpravodajských informací a na omezení při využívání satelitního systému Starshield. Tyto komplikace prohloubily obavy kyjevské vlády ohledně spolehlivosti některých forem podpory. Obě strany proto musely urychleně řešit vzniklé neshody na diplomatické úrovni.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v této souvislosti uvedl, že úterní setkání v norském Oslu přineslo dohodu o vyřešení těchto palčivých problémů. Schůzka měla za cíl urovnat spory ohledně satelitních služeb a zpravodajské spolupráce. Představitelé se shodli na nutnosti stabilizovat vzájemné vztahy a pokračovat v efektivní koordinaci.
Zapojení agentury NSPA tak představuje pro Ukrajinu významnou pomoc při zajišťování nezbytného vojenského materiálu. Navzdory přetrvávajícím politickým třenicím s Washingtonem získává Kyjev spolehlivější cestu k obstarání potřebného vybavení.
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Zdroj: Libor Novák