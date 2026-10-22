Trump bude hledat obětní beránky? Před volbami panuje v Bílém domě strach

V Bílém domě panuje před blížícími se americkými mezidobími volbami hluboká nervozita a obavy z rozsáhlých personálních čistek. Poradci a blízcí spojenci prezidenta Donalda Trumpa se intenzivně připravují na situaci, kdy by případná porážka republikánů v Kongresu mohla vyvolat ostrou vlnu vzájemného obviňování a vést k radikálnímu přeskupení sil uvnitř vládních struktur.
Atmosféra v prezidentské administrativě se v posledních týdnech proměnila v prostředí nelítostného mocenského boje, kde podle slov zasvěcených osob pro CNN panuje extrémní nedůvěra. Strach z toho, kdo ponese politickou odpovědnost v případě volebního neúspěchu, vede k šíření citlivých úniků informací do médií a k ostrému soupeření o vliv mezi jednotlivými frakcemi v Trumpově okolí.
Vnitřní napětí již v nedávné době vyústilo v řadu personálních turbulencí a skandálů. Prezident odvolal velvyslankyni v Řecku Kimberly Guilfoyleovou po zprávách, že požadovala finanční příspěvek od dárce, nařídil prověřit spor kolem údajně nesprávně alokovaných fondů pro Kennedyho centrum a po pouhých pěti dnech ve funkci propustil novou tiskovou mluvčí Katie Zachariahovou.
Pod drobnohledem se ocitla také šéfka kabinetu Susie Wilesová, kolem níž kolovaly spekulace o možném odchodu, přestože jí hlava státu nedávno vyjádřila plnou důvěru. Pozornost se soustředí rovněž na některé členy kabinetu, včetně ministra obrany Petea Hegsetha či ministra energetiky Chrisa Wrighta, u nichž se v případě prohry v Kongresu rovněž spekuluje o možném odchodu do soukromého sektoru.
Samotný americký prezident si obtížnost politické situace a historickou nevýhodu vládní strany v mezidobích volbách dobře uvědomuje. V soukromých rozhovorech poukazoval na to, že mobilizace voličů hnutí MAGA bez jeho jména na hlasovacím lístku je mimořádně složitá, a opakovaně dával najevo obavy z toho, jak obtížné je udržet dosavadní většinu v zákonodárném sboru.
Oficiální místa Bílého domu jakékoliv vnitřní spory a chaos odmítají a trvají na tom, že prezident i celý jeho tým se plně soustředí na udržení republikánských pozic v obou komorách Kongresu. Političtí analytici se nicméně shodují, že bez ohledu na oficiální rétoriku by výrazné volební ztráty mohly zásadně proměnit rovnováhu sil uvnitř administrativy a odstartovat období hlubokých personálních změn.
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Zdroj: Libor Novák