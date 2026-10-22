Politico: Mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou byly blízko dohodě, než USA zrušily sankce, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro síť Axel Springer Global Reporters Network, pod kterou spadá web Politico, uvedl, že mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou byly velmi blízko dohodě, než Spojené státy zrušily sankce na ruskou naftu. Podle jeho slov dříve koordinované západní sankce na ruský ropný průmysl a oligarchy dostávaly Moskvu pod značný tlak. Dohoda o dodávkách stovek tisíc tun ruské nafty do Spojených států však Kremlu poskytla prostor k nadechnutí.
Hlava státu v úterním rozhovoru upozornila, že Rusko nyní využívá této situace k vymanění se z dosavadního tlaku a k získání morální vzpruhy. Bílý dům naopak kontroval prohlášením, že Donald Trump úspěšně vyjednal dodávky obrovského množství nafty s cílem snížit ceny na světovém trhu. Tento krok však okamžitě vyvolal vlnu kritiky včetně výzev bipartijní skupiny amerických senátorů k zrušení celé dohody.
Ostrou reakci vyjádřil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož tato úmluva nahrává přímo ruským zájmům. Obvinil amerického prezidenta, že lednové mírové rozhovory na Floridě sloužily pouze jako kouřová clona pro uzavření vlastního obchodu s Moskvou. Zelenskyj varoval, že krok Spojených států umožní Rusku vést válku delší dobu, způsobit větší ztráty a projevovat ještě menší respekt vůči Americe.
Vzájemné napětí mezi Kyjevem a Washingtonem v poslední době citelně narůstá, přičemž americký prezident opakovaně vyjadřoval nespokojenost s ukrajinským vedením. Donald Trump současně prohlašoval, že Rusko si v ukrajinském konfliktu počíná dobře, a o ruském prezidentovi mluvil velmi vstřícně. Petr Pavel naproti tomu vyjádřil ukrajinskému prezidentovi jednoznačnou podporu a připomněl, že Ukrajina byla napadena a sama na nikoho neútočila.
Podle českého prezidenta přistupuje americká administrativa k Rusku otevřeněji než kterýkoliv evropský představitel. Donald Trump podle něj možná obdivuje autoritu Vladimira Putina, ale na konflikt se dívá primárně skrze prizma ekonomické prosperity Spojených států, nikoliv jako na boj mezi demokracií a autokracií. Přestože Pavel vyjádřil obavy z dopadů nové obchodní dohody, odmítl počínání Washingtonu označit za zradu.
Namísto zrady označil celou záležitost za chybný krok, který Rusku přináší novou naději na ignorování Evropy i Ukrajiny. Moskva nyní může podle jeho názoru zaměřit své úsilí na přímou dohodu se Spojenými státy či Čínou podle vlastních strategických priorit. Takový vývoj je však podle českého prezidenta v přímém rozporu se zájmy evropských zemí.
Petr Pavel nevyloučil možnost, že by evropští partneři mohli v budoucnu opět nakupovat ruskou ropu, ale zdůraznil, že to si vyžádá dostatek času. K obnovení běžných obchodních vztahů by podle něj mohlo dojít až ve chvíli, kdy Rusko začne plně respektovat suverenitu a hranice ostatních států. Do té doby však podle jeho slov Moskva takové podmínky nesplňuje.
Tento diplomatický a ekonomický vývoj probíhá v době, kdy se blížící se zimní měsíce stávají klíčovým faktorem pro vývoj situace na frontě. Odborníci i političtí představitelé podle Politica nadále sledují dopady uvolněných amerických sankcí na celkovou stabilitu a mezinárodní vztahy. Současný stav vyvolává živé diskuze mezi spojenci v Evropě i za oceánem.
Související
Zelenskyj: Jsme připraveni přistoupit na mírovou dohodu, která by zmrazila konflikt na současné frontové linii
Rusko tvrdí, že je připraveno obnovit rozhovory s Ukrajinou a USA o ukončení války
Aktuálně se děje
před 43 minutami
Kremlin potvrdil, že Rusko a USA jednají o aktivech ropného gigantu Lukoil
před 1 hodinou
FT: NATO umožní Ukrajině nakupovat zbraně, munici a vojenské vybavení přes svou agenturu
před 2 hodinami
Politico: Mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou byly blízko dohodě, než USA zrušily sankce, řekl Pavel
před 3 hodinami
Zasažena je Wikipedie, eshopy i BBC. Závažnou kybernetickou bezpečnostní hrozbu řeší celý svět
před 3 hodinami
Zelenskyj: Jsme připraveni přistoupit na mírovou dohodu, která by zmrazila konflikt na současné frontové linii
před 4 hodinami
Vlády začaly odpojovat weby. V programovacím jazyce PHP byla objevena závažná chyba
před 5 hodinami
Rusko tvrdí, že je připraveno obnovit rozhovory s Ukrajinou a USA o ukončení války
před 6 hodinami
Počasí o víkendu: Česko čeká citelné ochlazení
včera
Republikáni jsou pobouřeni chováním Witkoffa u Putina
včera
Pentagon ukončil používání umělé inteligence od Anthropicu. Vadí mu, že nedostal plný přístup
včera
Ukrajinská vláda se pod stupňujícími ruskými útoky potýká s nedostatkem peněz
včera
Zelenskyj odmítl, aby o Ukrajině jednaly USA s Ruskem a Čínou bez Kyjeva
včera
Macron označil některá vyjádření zahraničních představitelů k protestům ve Francii za stupidní
včera
Trumpův diplomat pochválil v Rusku Putina za jeho humanitární cítění
včera
Trumpův příklon k Rusku už vadí i Republikánům
včera
Severokorejská státní média zveřejnila v reakci na spekulace o úmrtí fotografie Kim Čong-una
včera
Ruská představa o míru je vítězství. A Trump mu jde stále více na ruku
včera
Itálie kvůli nepokojům nasadí v ulicích Milána stovky vojáků
včera
Francie čelí hluboké společenské i politické krizi. Kořeny ale sahají dál než k nepokojům
včera
Británie vysílá stíhací letouny na ochranu Saúdské Arábie před útoky Hútíů
Spojené království vysílá stíhací letouny na ochranu Saúdské Arábie před stupňujícími se útoky jemenské povstalecké skupiny Hútíů podporované Íránem. Britské ministerstvo obrany v úterním oficiálním prohlášení potvrdilo, že do regionu nasadí stíhačky Typhoon královského letectva. Letouny budou provádět defenzivní mise s cílem chránit saúdskoarabská města a klíčovou infrastrukturu před ostřelováním balistickými raketami a bezpilotními prostředky.
Zdroj: Libor Novák