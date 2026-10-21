Podzimní počasí očima meteorologů. Prozradili, co máme čekat

Období do poloviny listopadu přinese v Česku průměrné až slabě podprůměrné teploty a postupný příchod chladnějšího počasí. Po suchém minulém týdnu dorazí srážkově bohatší dny, na konci měsíce už ale noční teploty klesnou k bodu mrazu a denní maxima se budou pohybovat jen kolem 6 °C.
Meteorologové očekávají, že období do 15. listopadu bude teplotně průměrné až slabě podprůměrné. Trendově tak naváže na uplynulý týden, v jehož průběhu se teploty pohybovaly na úrovni normálu.
"První týden bude průměrný s minimálními teplotami kolem 5 °C a maximálními kolem 13 °C, ve středu až kolem 18 °C. Další týdny vychází na hranici průměru až podprůměru. V posledních dvou týdnech budou pravděpodobně nejnižší teploty v noci již kolem 0 °C a nejvyšší přes den kolem 6 °C," uvedl hydrometeorologický ústav.
V Česku během minulého týdne spadl v průměru jen milimetr srážek. Nadcházející období do poloviny příštího měsíce by mělo nabídnout zlepšení, ačkoliv bude jako celek srážkově průměrné.
"Úhrn v prvním týdnu může být až kolem 19 mm, tedy nadprůměrný. Další týdny budou spíše srážkově průměrné až podprůměrné s úhrny 5 až 10 mm. Frontální zóna se bude udržovat zejména v prvních dvou týdnech nad západní a střední Evropou a jednotlivé atmosférické fronty budou střídané oblastmi vysokého tlaku vzduchu," dodali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák