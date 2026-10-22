Experti: USA Ukrajinu potřebují. Přehlíží fakt, že Rusko nikdy nebude spojenec

Libor Novák

22. října 2026 15:43

Bílý dům, Washington D.C., USA
Bílý dům, Washington D.C., USA Foto: Pixabay

Současný postoj americké administrativy vůči Ukrajině, v jehož rámci Washington omezuje zpravodajskou spolupráci a tlačí na dřívější ukončení konfliktu, přehlíží hlubší strategické zájmy Spojených států. Zatímco prezident Donald Trump upřednostňuje diplomatické dohody s Moskvou a obviňuje Kyjev z růstu globálních problémů, odborníci oslovení webem Kyiv Post upozorňují, že bezpečnostní osud Ukrajiny a Západu je vzájemně propojen a že opuštění napadené země se může Washingtonu v budoucnu vymstít.

Statistiky OSN a ukrajinské úřady přitom dokreslují tragickou realitu probíhajícího konfliktu, během něhož již zemřely desítky tisíc civilistů a byly zdokumentovány stovky tisíc údajných válečných zločinů spáchaných ruskou armádou. Navzdory těmto obětem a pokračujícím útokům na civilní infrastrukturu se americká politika ubírá směrem změkčování sankcí vůči ruským energetickým zdrojům a omezování klíčového technologického spojení, jako je satelitní systém Starlink, což Kyjev výrazně oslabuje při obraně.

Základním omylem snah o sblížení s Moskvou je přehlížení faktu, že Ruská federace nikdy nebyla a nebude americkým spojencem. Představitelé ruského vedení a vlivní političtí aktéři opakovaně označují Spojené státy za systémového protivníka a hlavní globální hrozbu, přičemž v ruské politické kultuře převládá vnímání Západu jako primárního strategického cíle. Spoléhat na to, že autokratický režim ocení vstřícné kroky, je podle expertů historickým omylem, neboť autokracie ústupky nevnímají jako projev síly, nýbrž slabosti.

Představa, že podpora Ukrajiny představuje pro Spojené státy jednosměrný finanční tok, navíc neodpovídá realitě. Kyjev poskytuje americkým ozbrojeným silám neocenitelná bojová data a cenné zkušenosti z nasazení moderních zbraní a protivzdušných systémů proti reálnému globálnímu protivníkovi, aniž by přitom o jediného vojáka přišly Spojené státy. Obnovení amerických vojenských zásob navíc podporuje domácí průmysl a vytváří pracovní místa v amerických zbrojovkách, čímž posiluje obranyschopnost celé aliance.

Pokud by Ukrajina podlehla ruskému tlaku, geopolitické důsledky by zasáhly samotné základy euroatlantické bezpečnosti. Ruské ambice se neomezují pouze na východní regiony napadené země, ale směřují k ovládnutí strategického prostoru, který by se v rukou Moskvy stal přímou hrozbou pro východní křídlo NATO. Ukrajinská armáda tak svou obranou chrání nejen vlastní suverenitu, ale de facto i stabilitu členských států aliance, které by v případě její porážky čelily mnohem většímu přímému nebezpečí.

Kromě vojenských a bezpečnostních aspektů s sebou odklon od Kyjeva nese také fatální dopad na globální důvěryhodnost Washingtonu. Spojené státy po desetiletí stavěly své postavení velmoci na pozici spolehlivého partnera, který dodržuje své závazky, což symbolizovalo i Budapešťské memorandum z roku 1994, kdy se Ukrajina vzdala jaderného arzenálu výměnou za bezpečnostní záruky. Porušení těchto závazků a opuštění partnera v nouzi podkopává morální kapitál a oslabuje důvěru v americké slovo všude ve světě.

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Zdroj: Libor Novák

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