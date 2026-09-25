Rozvědka: Čína pomáhá Íránu cílit útoky na americké základny

Zpravodajské informace a satelitní snímky poskytované čínskými subjekty zvýšily přesnost íránských útoků na americké vojenské základny a plavidla na Blízkém východě. Podle několika zdrojů webu CNN z prostředí amerických zpravodajských služeb pomohla tato podpora Teheránu dramaticky zlepšit jeho vojenské schopnosti v posledních měsících. Díky těmto datům mohl Írán zasáhnout cíle, které by jinak byly mimo jeho technický dosah. Úroveň přesnosti íránských úderů tak v poslední době výrazně vzrostla.
Poskytnuté satelitní údaje stály například za červencovým útokem na americkou základnu v Jordánsku, při kterém zahynuli tři američtí vojáci. Čínská prostorová data rovněž výrazně posílila schopnost Teheránu sledovat pohyb lodí v Hormuzském průlivu. To umožňuje íránským bezpilotním letounům a raketám dosahovat vyšší úspěšnosti při zasahování cílů v této strategické vodní cestě. Teheránu tato data rovněž pomáhají efektivněji načasovat odpalování méně rozvinutých teploměrných dronů.
Čínská podpora je jedním z několika faktorů, které vysvětlují rostoucí efektivitu íránských vojenských operací v celém regionu. Kromě Číny poskytuje Teheránu vojenskou a zpravodajskou pomoc také Rusko. Důležitou roli hrají rovněž narůstající bojové zkušenosti samotných íránských sil získané v průběhu trvajícího konfliktu. Všechny tyto prvky dohromady přispívají ke zvýšení přesnosti navádění íránských zbraňových systémů.
Zástupci Spojených států přiznávají, že je obtížné přesně určit rozsah čínské pomoci a roli samotné vlády v Pekingu. Není totiž zcela jasné, zda čínská vláda tyto aktivity přímo nařídila, nebo je pouze ticho toleruje. Zpravodajské informace z poslední doby navíc naznačují, že Peking by předstíranému narušování dopravy v průlivu raději zamezil. Nestabilita v této oblasti totiž vede k nežádoucímu růstu globálních cen ropy.
Nová zjištění ukazují, jak zpravodajská podpora utváří novou taktiku íránských sil v klíčových oblastech. V Hormuzském průlivu, který Teherán považuje za svůj nejsilnější pákový efekt, útočí Íránci na americké doprovodné konvoje i komerční plavidla. Útoky probíhají tak, že Írán vypouští velké množství teploměrných dronů v momentě, kdy lodě dosáhnou konkrétního geografického bodu. Drony pak vyhledávají tepelnou stopu v trupech zasahovaných plavidel.
Soustavné sledování pohybu amerických plavidel s pomocí čínských satelitních snímků umožňuje Teheránu zvolit pro úder nejvhodnější okamžik. Intenzita vojenských operací v této oblasti dosahuje vysokých hodnot. Během jedné z nedávných doprovodných misí musely americké síly zachytit více než tucet íránských raket a sestřelit téměř dvacet dronů. Současně americká armáda prováděla útočné operace proti přibližně šedesáti cílům v okolí průlivu.
Kromě zpravodajských dat poskytují Čína a Rusko Teheránu také technickou asistenci při vylepšování naváděcích systémů raket a dronů. Americké úřady se již dříve pokusily zakročit proti čínským komerčním satelitním společnostem působícím v regionu. Během jara uvalila administrativa ve Washingtonu sankce na tři čínské firmy, které Íránu dodávaly snímky ohrožující americké jednotky. Američtí představitelé varují, že tyto aktivity přímo vystavují vojáky v Blízkém východě vážnému nebezpečí.
S pokračujícím konfliktem Írán přizpůsobuje svou bojovou taktiku a nadále ohrožuje americké pozice v Blízkém východě. Podle zpravodajských informací Íránci pravidelně sestřelují americké průzkumné drony MQ-9 Reaper. Američtí činitelé vyjadřují frustraci ze zranitelnosti vůči raketám a dronům pohybujícím se v nízkých a středních výškách. Spojené státy jsou kvůli tomu nuceny posilovat obranu svých vojenských a diplomatických objektů v celém regionu.
Zpráva generálního inspektora Pentagonu potvrdila, že íránské údery poškodily nebo zničily stovky budov na amerických základnách v několika zemích regionu. Útoky zasáhly objekty v Kuvajtu, Bahrajnu, Kataru, Spojených arabských emirátech, Saúdské Arábii, Iráku, Ománu i Jordánsku. V důsledku toho bylo velitelství CENTCOM nuceno přemístit personál, vojenskou techniku i skladovací prostory mimo dosah íránských zbraní. Írán navíc pokračuje v obnově svých vojenských kapacit díky dovozu komponentů dvojího užití.
Téma čínské podpory Íránu přichází v době, kdy čínský prezident Si Ťin-pching navštívil Washington k jednání s Donaldem Trumpem. Americká administrativa se veřejně vyhýbala přímé odsuzující rétorice vůči čínské vládě ve snaze udržet dobré vztahy mezi oběma lídry. Jeden z amerických činitelů však potvrdil, že otázka čínské pomoci Íránu měla být předmětem diskuse během státní návštěvy. Čínské velvyslanectví ve Washingtonu i íránští diplomati odmítli zprávy komentovat.
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Zdroj: Libor Novák