Čas nakoupit se krátí. Obchody se během dnů volna podřídí zákonu

Právě nám běží poslední pracovní den před prodlouženým víkendem, jenž přinese i jednu nástrahu související se zákonem, který v Česku upravuje otevírací dobu obchodů během státních svátků. Otevřeno tak bude jen ve dvou z následujících tří dnů.
Během posledního zářijového pondělí totiž bude zavřeno, protože Den české státnosti, tedy státní svátek, který se váže k pondělnímu datu 28. září, je jedním ze státních svátků, na které se vztahuje příslušný zákon.
Od roku 2016 v Česku platí zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. Lidé, kteří si chtějí udělat větší nákup, tak musí vyrazit do supermarketu nejpozději v neděli.
Zákaz prodeje v Česku platí na Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok (1. ledna), Velikonoční pondělí, Den vítězství (8. května) či oba svátky vánoční (25. a 26. prosinec). Na Štědrý den pak nakoupíte jen do pravého poledne. Zavřeno bývá také během dvou podzimních svátků, konkrétně jde právě o Den české státnosti (28. září) a také o Den vzniku samostatného československého státu (28. října).
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Zdroj: Lucie Podzimková