IKEA potěšila Čechy. Od září výrazně zlevnila stovky produktů

Od 1. září přináší IKEA v České republice nové nižší ceny u 815 výrobků. Průměrná výše snížení cen činí 21,7 % a změna se týká celých výrobních řad i nejprodávanějších produktů. Jde o jednu z největších investic IKEA do cenové dostupnosti v historii společnosti a o dlouhodobý krok, který má lidem uvolnit více prostředků v rodinném rozpočtu. Firma o zlevnění informovala na webu.
V Česku získává novou nižší cenu celkem 815 výrobků IKEA – 346 kusů nábytku a 469 bytových doplňků. Zákazníci tak mohou ušetřit při zařizování celého domova i při nákupu menších věcí pro každodenní život. IKEA se zaměřuje na oblíbené výrobní řady a nejprodávanější produkty, aby se nižší ceny promítly do nákupů, které lidé dělají nejčastěji.
Nové ceny se týkají všech částí domácnosti – od pohovek a úložných prostor přes bytový textil, osvětlení a kuchyňské doplňky až po úložné boxy a vybrané produkty IKEA Food. Mezi výrobní řady, kterých se změna týká, patří například BESTÅ, BILLY, KALLAX, BRIMNES, KIVIK, FRIHETEN, LASTARE nebo HEMNES.
"Domov je místo, kde se odehrává náš každodenní život. Věříme, že lepší život doma by měl být na dosah co největšímu počtu lidí. Proto se neustále snažíme, aby byla IKEA cenově ještě dostupnější. Když dokážeme snížit cenu pohovky, úložného systému, talíře nebo oblíbených doplňků, vytváříme tím lidem v rozpočtu více prostoru pro věci, na kterých jim nejvíce záleží," řekla Erika Intiso, generální ředitelka IKEA pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.
Nejde o časově omezenou slevovou akci. IKEA staví na dlouhodobém přístupu k cenové dostupnosti a nové ceny jsou součástí širšího závazku společnosti dělat lepší domov dostupnějším pro více lidí.
"Nízká cena má pro nás vždy hlubší smysl. Věříme, že dobře navržený a funkční nábytek by měl být dostupný každému. Nízká cena propojená s kvalitou, funkčností, designem a udržitelností je to, čemu říkáme demokratický design. Zatímco ceny v mnoha oblastech života rostou, naší snahou je jít opačným směrem a nabízet výrobky za ceny, které si lidé mohou dovolit. Jsme odhodláni podnikat kroky ke snižování cen pro naše zákazníky, kdykoli je to možné," dodala Erika Intiso.
V období návratu do školního a pracovního režimu domácnostem často rostou výdaje. Nižší ceny vybavení domácnosti tak mohou znamenat více prostředků na další výdaje a potřeby domácností.
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Zdroj: Libor Novák