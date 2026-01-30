Nové pravidlo od února. Tuzemská IKEA upozornila zákazníky na změnu

Najdou se jistě tisíce lidí, kteří chtějí o nadcházejícím víkendu na přelomu ledna a února do některého z tuzemských obchodních domů IKEA. Psa už by každopádně měli nechat doma. Od února 2026 totiž začne platit nové opatření.
"Od února 2026 není možné vstoupit do obchodního domu IKEA se psem ani jiným domácím mazlíčkem. Děkujeme, že toto pravidlo respektujete – chceme, aby se u nás všichni zákazníci cítili bezpečně a příjemně," uvedla společnost na webových stránkách.
Neznamená to však, že zaměstnanci a návštěvníci už se v obchodě nepotkají s jediným psem. Výjimku totiž budou mít asistenční psi, jejichž vstup bude nadále povolen bez jakéhokoliv omezení, a to i do restaurace a bistra.
"Toto opatření zavádíme kvůli dodržování hygienických standardů a platné legislativy, která chrání zdraví i komfort návštěvníků," vysvětlila firma.
IKEA má v Česku celkem čtyři obchodní domy, dva v Praze, konkrétně na Černém Mostě a na Zličíně, a po jednom v Brně a Ostravě. Firma u nás působí od roku 1991. Původ má ve Švédsku, kde vznikla v roce 1943.
