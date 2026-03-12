Írán označil Trumpa za Satana: Je to nejhloupější prezident v dějinách USA

Válečný konflikt na Blízkém východě provází čím dál ostřejší rétorika, která prakticky vylučuje brzké diplomatické řešení. Jahjá Rahím Safaví, vysoký vojenský poradce íránského ajatolláha Modžtaby Chameneího, v íránské státní televizi bez obalu zaútočil na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Označil ho za samotného Satana a nejvíce zkorumpovaného a hloupého prezidenta v dějinách USA. Podle Safavího je existence Íránu a Izraele v jednom regionu nemožná a definitivní zkáza podle něj čeká právě sionistický režim.
Tato vyjádření zasadila tvrdou ránu optimismu, který se snažil šířit Donald Trump. Ten na nedávné tiskové konferenci označil vojenskou kampaň za pouhou krátkodobou exkurzi a tvrdil, že vítězství je na dosah. Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí však tyto představy o brzkém konci války rázně odmítl. Zdůraznil, že Teherán je připraven bojovat tak dlouho, jak to bude nutné, a že íránské raketové údery na cíle v regionu budou bez ustání pokračovat.
Napětí vyvrcholilo osobními výhrůžkami na adresu amerického prezidenta. Šéf íránské bezpečnosti Alí Larídžání vzkázal Trumpovi skrze sociální sítě, že jeho hrozby jsou prázdné a on sám by si měl dávat pozor, aby nebyl eliminován. Tato vyhrocená situace okamžitě ovlivnila světové trhy. Cena ropy, která po Trumpových uklidňujících slovech krátce klesla, začala pod tlakem nových íránských útoků na arabské sousedy a spojence USA v Perském zálivu opět stoupat k hranici 100 dolarů za barel.
Donald Trump na íránský odpor reagoval dalším varováním na své síti Truth Social. Pohrozil Teheránu útokem nepředstavitelného rozsahu, pokud nedojde k ukončení blokády ropných cest. Prohlásil, že v případě zastavení toku suroviny skrze strategický Hormuzský průliv zasáhnou Spojené státy Írán dvacetkrát silněji než dosud. Podle jeho slov by se z takového úderu země ani její spojenci již nikdy nevzpamatovali.
Íránské revoluční gardy však kontrovaly prohlášením, že o osudu války rozhodnou ony, nikoliv Washington. Potvrdily, že hodlají pokračovat v blokádě průlivu, kterým protéká zhruba pětina světové produkce ropy a plynu. Podle gard neodpluje z regionu ani jeden barel ropy, dokud budou pokračovat útoky na íránské území. Tato strategie geografické zbraně má za cíl vytvořit maximální tlak na globální ekonomiku.
Diplomatické kanály mezi oběma stranami se zdají být definitivně uzavřeny. Ministr Arákčí vyloučil možnost rozhovorů s odkazem na velmi hořkou zkušenost z 28. února. Tehdy podle něj USA a Izrael zahájily masivní nálety právě v době, kdy Washington mluvil o diplomatickém pokroku. Podle Teheránu se koalici nepodařilo dosáhnout změny režimu a nyní útočí bez jasného strategického plánu, což jen prohlubuje chaos v celém regionu.
Dopady konfliktu na mezinárodní lodní dopravu jsou již nyní tragické a vyžádaly si životy nejméně sedmi námořníků. Tankery jsou nuceny měnit své trasy, aby se vyhnuly nebezpečným zónám, což potvrzuje i šéf saúdskoarabského gigantu Aramco Amín Násir. Saúdská Arábie se sice snaží využívat vnitrozemská potrubí k Rudému moři, ale tyto kapacity zdaleka nestačí k plnohodnotnému nahrazení výpadků způsobených blokádou v Zálivu.
Ekonomičtí experti varují, že pokud válka a blokáda budou pokračovat, svět čelí drastickému zdražení pohonných hmot. To by mohlo uvrhnout globální hospodářství do hluboké recese. Zatímco předseda íránského parlamentu Mohammad Báqer Qalíbáf volá po tvrdých úderech, které by útočníka poučily, izraelská strana ústy Amira Ohany vzkazuje, že jedinou cestou pro Írán zůstává bezpodmínečná kapitulace.
Írán začal v Hormuzském průlivu pokládat námořní miny, jak potvrzují zdroje serveru CNN obeznámené se zpravodajskými informacemi Spojených států. Tato vodní cesta představuje nejdůležitější energetický uzel na světě, kterým protéká přibližně pětina veškeré ropy. Podle dostupných zpráv není zatím rozsah zaminování masivní a v posledních dnech byly rozmístěny desítky kusů těchto náloží.
Zdroj: Libor Novák