Nový íránský vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn při útocích

Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí je podle oficiálních vyjádření v pořádku, přestože utrpěl válečná zranění. Tuto informaci zveřejnil Júsuf Pezeškiján, vládní poradce a syn íránského prezidenta, na svém kanálu na platformě Telegram. Učinil tak ve středu ve snaze uklidnit veřejnost a vyvrátit spekulace, které se šíří od chvíle, kdy Chameneí nastoupil do úřadu po svém zesnulém otci.
Pezeškiján ve svém příspěvku uvedl, že se k němu donesly zprávy o zranění nového vůdce. Po konzultaci s přáteli, kteří mají přímé vazby na nejvyšší místa, mohl potvrdit, že je Modžtaba Chameneí „živ a zdráv“. Tato zpráva přichází v kritické době, kdy se Írán nachází v otevřeném konfliktu a jeho politické vedení prochází největší zkouškou za poslední desetiletí.
Státní televize již dříve označila šestapadesátiletého Chameneího za „zraněného veterána ramadánové války“. Oficiální zdroje však nikdy přesně nespecifikovaly povahu ani rozsah jeho zranění. Podle deníku New York Times, který se odvolává na anonymní íránské a izraelské představitele, byl Chameneí zraněn hned v první den útoků Spojených států a Izraele na íránské území.
Navzdory ujišťování o jeho bezpečnosti zůstává skutečností, že se Modžtaba Chameneí od svého jmenování před třemi dny neobjevil na veřejnosti. Tato absence přímého kontaktu s lidem je v takto vypjaté situaci neobvyklá a vyvolává řadu otázek. Dosud nebylo zveřejněno žádné video ani písemné prohlášení, které by potvrdilo jeho faktické ujmutí se moci nebo představilo strategii pro probíhající válečný konflikt.
Íránská státní média se v této informační prázdnotě uchylují k využívání archivních materiálů a moderních technologií. K vytváření obrazu silného a moudrého lídra, který legitimně přebírá žezlo po ajatolláhu Alí Chameneím, masivně využívají umělou inteligenci. Digitálně generovaná videa a obrazy mají v očích veřejnosti vytvořit iluzi kontinuity a stability režimu, i když se jeho špičky skrývají v krytech.
Propaganda je viditelná i v ulicích Teheránu, zejména na ikonickém náměstí Valí Asr. Obří nástěnná malba zde zobrazuje mladého Chameneího přebírajícího íránskou vlajku z rukou svého zabitého otce, zatímco na celou scénu dohlíží zakladatel revoluce ajatolláh Chomejní. Tato symbolika má legitimizovat dynastické předání moci v systému, který paradoxně vznikl jako odpor proti dědičné monarchii šáha.
Kromě zdravotního stavu hraje v izolaci nového vůdce roli i extrémní bezpečnostní riziko. Americký prezident Donald Trump se k osobě Modžtaby Chameneího vyjádřil značně neurčitě. Na otázku, zda je nový nejvyšší vůdce cílem amerických náletů, odmítl odpovědět přímo, což jen posílilo obavy Teheránu o bezpečnost svého nejvyššího představitele v době, kdy jsou íránské komunikační sítě pod neustálým tlakem.
Nedostatek informací o skutečném stavu vůdce vytváří prostor pro spekulace o tom, zda je vůbec schopen efektivně zemi v době války řídit. Pokud jsou jeho zranění natolik vážná, že mu neumožňují ani natočení krátkého vzkazu, může to znamenat hlubokou krizi v samotném jádru íránské moci. Zatímco se režim snaží udržet zdání kontroly pomocí digitálních portrétů, reálná mocenská struktura zůstává neviditelná.
Zatímco se země zmítá v konfliktu a čelí existenčním hrozbám, otázka „kde je Modžtaba?“ se stává symbolem nejistoty. Ujištění od prezidentova syna může na chvíli uklidnit trhy a část veřejnosti, ale bez hmatatelného důkazu o vůdcově přítomnosti bude tlak na íránské vedení nadále narůstat.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se ocitla v sevření mezi hrozbou globální hospodářské recese a rizikem námořní katastrofy. S intenzivnějšími boji v Íránu se světové energetické tepny svírají do bodu, kdy každý den uzavření Hormuzského průlivu neznamená pouze dvojnásobnou ekonomickou ztrátu, ale její exponenciální nárůst. Bílý dům se proto snaží situaci řešit na několika frontách, od vojenského plánování až po snahu uklidnit veřejnost kampaní o krátkodobosti vysokých cen u čerpacích stanic.
Zdroj: Libor Novák