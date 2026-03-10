Britové v souvislosti s probíhajícím konfliktem na Blízkém východě posílají válečnou loď do Středozemního moře. Informovala o tom britská stanice BBC. Londýn v uplynulých dnech čelil kritice ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli neochotě zapojit se do operace proti Íránu.
Britové posílají do Středozemního moře, kde momentálně žádné takové plavidlo nemají, válečnou loď HMS Dragon. Stroj v úterý opustil anglický přístav Portsmouth a míří na Kypr. Naplní se tak slova britského premiéra Keira Starmera, jenž před týdnem řekl, že námořnictvo pošle loď do oblasti v reakci na dronový zásah na základně RAF na Kypru.
Londýn se během uplynulého víkendu stal terčem kritiky ze strany amerického prezidenta Trumpa, jenž komentoval neochotu Britů zapojit se do dění kolem americko-izraelské operace proti Íránu, která probíhá již přes týden.
"Spojené království, dříve náš velký spojenec, možná ten největší ze všech, konečně vážně přemýšlí o vyslání dvou letadlových lodí na Blízký východ. To je v pořádku, pane premiére, ale už je nepotřebujeme. Budeme si to ale pamatovat," napsal Trump v sobotu na sociální síti Truth Social.
Americký prezident zároveň nařkl Brity z toho, že se chtějí jen přiživit na aktuálním úspěchu. "Nepotřebujeme lidi, kteří se zapojují do válek, které už jsou vyhrané," dodal.
Šéf Bílého domu ve víkendovém rozhovoru pro televizní stanici ABC News prohlásil, že Írán měl podle jeho slov v úmyslu ovládnout celý Blízký východ, čemuž chtěli Američané zabránit. "Teď jsou papírovým tygrem. Řeknu vám ale, že před týdnem jím nebyli. A chystali se zaútočit. Chtěli zaútočit na celý Blízký východ," nechal se slyšet.
Trump nicméně nechtěl odhadovat, jak dlouho bude konflikt na Blízkém východě ještě pokračovat. "Nevím. Nikdy neodhaduji. Můžu jen říct, že jsme napřed oproti plánu, co se týká smrtelnosti i času," dodal.
Armáda U.K. , Keir Starmer (labouristi) , Velká Británie
