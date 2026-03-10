Stylové zakončení životní sezóny. Rychlobruslař Jílek získal stříbro na MS ve víceboji

Dvojnásobný olympijský medailista z letošních zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, teprve devatenáctiletý rychlobruslařský talent Metoděj Jílek zakončil svou životní sezónu dalším medailovým úspěchem. Stříbro získal poté, co ovládl desetikilometrový závod na MS ve víceboji, které se o tomto víkendu konalo v nizozemském Heerenveenu. Nestačil pouze na norského reprezentanta Sandera Eitrema.
Jak už si mohli během této sezóny 2025/26 čeští fanoušci zvyknout, před závěrečným desetikilometrovým závodem uzavírající celou tuto rychlobruslařskou sezónu nebylo na Jílkovi znát, že je právě v této fázi sezóny. Navíc po třech závodech v rámci tohoto víkendu, v nichž nejprve skončil osmý na pětistovce, čtvrtý na pětikilometrové distanci a čtvrtý na patnáctistovce. Zkrátka, opět vypadal, jako kdyby měl dvoje plíce.
Připomeňme, že desetikilometrový závod disponuje hned 25 koly a od začátku závod jel jakoby nic, navíc postupem času za povzbuzování Martiny Sáblíkové neustále zrychloval. Když už měl polovinu tratě za sebou nabral ještě daleko vyšší obrátky a v závěrečných kolech pak patřil mezi nejrychlejší. Nakonec zaznamenal čas 12:40,54, což mu zadělalo velkou naději na cenný kov. Věděl to hned po dojetí do cíle, neboť záhy se zaradoval zvednutím pravé ruky a svůj potlesk za jeho výkon mu věnoval trenér Petr Novák. Stejně tak neskrýval radost ani jeho osobní trenér Kalon Dobbin.
Tento čas totiž pro Jílka znamenal průběžné vedení a tak mu pak už nezbývalo nic jiného než vyčkat do konce závodu a sledovat jízdu po jízdě, jestli ho někdo překoná a jestli skutečně vydrží na medailové pozici.
Následovala rozjížďka mezi Norem Pederem Kongshaugem majícího náskok na českého reprezentanta 12,28 sekundy a ruským rodákem reprezentujícího Polsko Vladimirem Semirunnijem, který zas pro změnu měl náskok na Čecha 1,3 sekundy. Co se týče norského závodníka, u něj bylo už u sedmého kilometru jasné, že na překonání Jílka, ani na cenný kov jeho výkon stačit nebude a v cíli bylo vidět, jak ho jeho jízda naprosto vyšťavila. Pokud jde o Poláka, ten sice zprvu získal na českého závodníka třívteřinový náskok, ovšem i jemu postupem času docházely síly a byl tak čím dál pomalejší. Když do cíle této rozjížďky zbývala dvě kola, bylo jasné, že ani Semirunnij Jílka nepřekoná a pomalu se tak mohla česká kometa radovat z cenného kovu.
Poté přišla na řadu závěrečná rozjížďka s americkým sprinterským specialitou Jordanem Stolzem a norským démonem Sanderem Eitremem, jenž na zimní olympiádě Jílka překonal na pětikilometrové trati. Nakonec to byl on, kdo Jílka překonal i tentokrát. Seveřan si totiž počínal suverénním způsobem od začátku až do konce a nerozhodil ho ani moment při předjíždění o kolo, kdy se Stolze dotkl. Mimochodem, Stolz se v Heerenveenu stal vicemistrem ve sprinterském čtyřboji a v rámci toho klasického tak už neměl dostatek sil. Bylo jasné, že na krk Metoděje Jílka z tohoto závodu přistane stříbrná medaile.
V závodě na 1500 metrů se v neděli představila v Heerenveenu i Nikola Zdráhalová, která se ale mezi postupující osmičku nedostala a nakonec v celkovém pořadí této distance skončila desátá.
Sáblíková se loučila s kariérou stylově v Heerenveenu. Aplaudovala jí zaplněná hala
Českými vlajkonoši pro závěrečný ceremoniál budou rychlobruslaři Sáblíková a Jílek
Jílek se s úspěšnou olympiádou rozloučil 14. místem v masáku, Klaebo jedenáctým zlatem
