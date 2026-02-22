Jílek se s úspěšnou olympiádou rozloučil 14. místem v masáku, Klaebo jedenáctým zlatem

Metoděj Jílek
Předposlední patnáctý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo přinesl jedny z posledních závodů tohoto sportovního svátku. Naposledy se pod milánskými pěti kruhy představili rychlobruslaři ve svých závodech s hromadným startem. Zúčastnil se i dvojnásobný medailista Metoděj Jílek. Finálový závod, kam se kvalifikoval, proběhl však netypickým způsobem, kdy si startovní pole na začátku nechalo ujet dva závodníky, které nakonec nikdo nedojel, a na Jílka, který čekal, kdy začne závěrečný finiš, nakonec zbylo až 14. místo. Dalším českým olympionikem, který se v sobotu představil, byl skicrossař Daniel Paulus, který v rámci své premiérové olympiády nepostoupil ze čtvrtfinále. Norský běžec Johannes Klaebo zakončil veleúspěšné hry ziskem další zlaté medaile, tentokrát v závodě na 50 km klasicky. 

Samotný český rychlobruslař Jílek chtěl v závodě s hromadným startem zabojovat o další cenný kov, průběh finálového závodu mu ale v tomto plánu udělal čáru přes rozpočet. Zbývala velká většina z celkových 6400 metrů, kdy se od zbytku startovního pole odtrhla nizozemsko-dánská dvojice Jorrit Bergsma a Viktor Hald Thorup. Zbylých čtrnáct závodníků jakoby celou dobu závodu přemýšlela, kdy vystartují oni, aby je dostihli, ale nakonec evidentně tento moment prováhali, neboť ke konci to vypadalo, že by uniklá dvojice mohla přejet celý zbytek startovního pole o celé kolo. Závěrečný spurt čtrnáctičlenného balíku tak rozhodl už jen držiteli bronzové medaile, kterou vyhrál domácí Andrea Giovannini. V závěru pak o svém vepředu rozhodl nizozemský veterán Bergsma.

I mezi ženami tento typ závodu ovládly nizozemské barvy reprezentované Marijke Groenewoudovou, která o svém zlatu rozhodla svým dominantním posledním kolem. V cíli se tak v klidu mohla radovat ze svého premiérového olympijského zlata před druhou Kanaďankou Ivanie Blondinovou a třetí Američankou Miou Manganellovou.

Jak je v posledních dnech olympiády zvykem, i tentokrát trápilo sportovce husté sněžení a nejinak tomu bylo i v sobotu v Livignu, kde svůj závod jeli skicrossaři. Mezi nimi se představil český olympijský debutant Daniel Paulus. Tomu se však nepodařilo dostat ze čtvrtfinále dál, když ve své jízdě skončil na posledním čtvrtém místě. Ještě před tím musel absolvovat kvalifikaci sloužící pouze k rozřazení 31 závodníků pro následující osmifinálové rozjížďky, v nichž skončil na 27. místě.

I v následném osmifinále skončil Paulus až jako poslední, ovšem chvíli na to přišla informace o diskvalifikacích Erika Mobärga ze Švédska (nesprávné projetí zatáčky) a Jareda Schmidta z Kanady (vytlačení soupeře z trati) a Paulus se tak tím pádem do již zmiňovaného čtvrtfinále, kde už ale jeho cesta bohužel skončila. „V osmifinále byla start tragédie, pak slušná jízda, bylo to strašné rodeo. Já o tom (diskvalifikaci soupeřů) původně vůbec nevěděl, pak to byla euforie a adrenalin. Což mi pomohlo do startu druhé jízdy, kde to byl solidní výkon a krásný souboj s Alexem Fivou. Takže hezký skikros, moc jsem si to užil,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro ČT sport.

Padesátikilometrový běžecký závod ovládli Norové v čele s rekordmanem Klaebem

Klasický padesátikilometrový závod běžců na lyžích skončil stylově – ovládnutím ze strany norských závodníků, kdy si pro své historicky jedenácté olympijské zlato dojel Johannes Klaebo, jenž byl doprovázen po většinu dobu závodu dalšími Nory Martinem Nyengetem a Emilem Iversenem, aniž by během celého závodu využili možnosti výměny lyží.

Nejlepším Čechem byl nakonec jednadvacátý Matyáš Bauer, o sedm míst za ním skončil Mike Ophoff. Další z Čechů Michal Novák pak kvůli žaludečním problémům v průběh závodu z tratě odstoupil podobně jako ze zdravotních důvodů překvapivě krátce po startu odstoupili i velká jména jako Fin Iivo Niskanen i Nor Harald Östberg Amundsen.

„Bylo to složité a nemám moc slov k tomu, jak to bylo náročné. Jelo se rychle od začátku. S 21. místem jsem spokojený, řešili jsme ráno, jestli vůbec budu startovat,“ prozradil Bauer, jak moc tato trať byla pro závodníky náročná. Tuto náročnost pak nejlépe poznal Novák. „Nevím přesně, co to bylo. Je možné, že to bylo nějakého svalového původu. Nicméně v tom závodě jsem nemohl vůbec správně dýchat. Prostě jsem měl potíže se hnout, jakmile jsme šli do tempa, do té intenzity. Už ve druhém kole jsem si říkal, jestli tohle má vůbec smysl, v podstatě jsem už nezávodil,“ popsal Novák svůj příběh.

Dodejme, že v dalších sobotních závodech byli následující vítězové – v premiérové skialpinistické štafetě triumfovali Francouzi Emily Harropová a Thibault Anselmet, v curlingu mužů i žen vyhrála Kanada a ve dvojbobu pak vyhrála zlato Němky Laura Nolteová- Deborah Leviová, přičemž první jmenovaná Němka tak navázala na své stříbro z monobobu.

Českými vlajkonoši pro závěrečný ceremoniál budou rychlobruslaři Sáblíková a Jílek

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Finové si suverénně došli pro pátý hokejový olympijský bronz. Slováky porazili 6:1

Poté, co hokejisté Slovenska po pátečním debaklu od USA byli smířeni s tím, že Milán pro ně jejich Nagano nebude, věřili, že se jim podaří pod pěti kruhy obhájit alespoň bronz. Stejně jako v semifinále s Američany i v duelu o bronz naši východní sousedé schytali šestigólový příděl. Bylo to tak Finsko, které si dokráčelo pro svůj historicky pátý olympijský bronz suverénním způsobem, když vyhrálo jasně 6:1.
Ilustrační fotografie.

Pro skicrossařky bylo maximem osmifinále, v short tracku nedojela Vaňková. Zdráhalová čtrnáctá

V pátečním programu zimních olympijských her se kromě českých biatlonistů v závodu s hromadným startem představila například rychlobruslařka Nikola Zdráhalová, která se sice ukázala na své oblíbené patnáctistovce, ale i proto, že i ona musela projít během olympijských her karanténou a nenacházela se v optimální formě, umístila se nakonec až na 14. místě. Česká reprezentantka se objevila i na shorttratckové trati, konkrétně na její nejdelší možné distanci na 1500 metrů. Petra Vaňková však nedokončila svou čtvrtfinálovou jízdu a skončila jednatřicátá. Osmifinále pak bylo konečnou pro české skicrossařky Dianu Cholenskou a Lucii Krausovou. V akrobatickém lyžování byl k vidění svěřenec olympijského vítěze Aleše Valenty Nicholas Novák, jemuž se v kvalifikaci nevedlo.

Olympijské hry 2026 Metoděj Jílek

