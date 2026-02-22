Lvovem otřásly exploze. Zemřela policistka, spekuluje se o terorismu

Lvovem otřásly v noci ze soboty na neděli exploze. Zemřela mladá policistka, dalších 15 lidí utrpělo zranění. Panuje podezření, že se jednalo o teroristický útok. O události informoval web Kyiv Independent.
"Byl to teroristický útok," prohlásil starosta Lvova Andrij Sadovyj s tím, že na místě explozí utrpělo zranění celkem patnáct lidí. K výbuchům došlo nedaleko historického centra města, v okolí incidentu se vysklila okna. Byla poškozena dvě auta. Podle místní prokuratury zemřela třiadvacetiletá policistka.
Exploze se ozvaly po příjezdu policistů, kteří byli přivoláni na místo kvůli nahlášenému vniknutí do obchodu. Nejprve došlo k jednomu výbuchu, druhý se ozval po příjezdu dalších policejních hlídek.
Podle informací webu Kyiv Independent se událost odehrála přibližně 25 minut po půlnoci. Úřady zatím nechtěly spekulovat o tom, kdo by mohl stát za tragickým teroristickým útokem. Vyšetřování případu pokračuje.
Lvov je největším městem západní Ukrajiny, žije zde přes 700 tisíc obyvatel. Město se nachází v kopcovitém terénu na okraji vysočiny Roztoččja, leží asi 60 kilometrů na východ od hranic s Polskem. Ve Lvově je český generální konzulát.
