Lvovem otřásly exploze. Zemřela policistka, spekuluje se o terorismu

Lucie Podzimková

22. února 2026 9:11

Ukrajinská policie
Foto: Twitter @Ukrinform

Lvovem otřásly v noci ze soboty na neděli exploze. Zemřela mladá policistka, dalších 15 lidí utrpělo zranění. Panuje podezření, že se jednalo o teroristický útok. O události informoval web Kyiv Independent. 

"Byl to teroristický útok," prohlásil starosta Lvova Andrij Sadovyj s tím, že na místě explozí utrpělo zranění celkem patnáct lidí. K výbuchům došlo nedaleko historického centra města, v okolí incidentu se vysklila okna. Byla poškozena dvě auta. Podle místní prokuratury zemřela třiadvacetiletá policistka. 

Exploze se ozvaly po příjezdu policistů, kteří byli přivoláni na místo kvůli nahlášenému vniknutí do obchodu. Nejprve došlo k jednomu výbuchu, druhý se ozval po příjezdu dalších policejních hlídek. 

Podle informací webu Kyiv Independent se událost odehrála přibližně 25 minut po půlnoci. Úřady zatím nechtěly spekulovat o tom, kdo by mohl stát za tragickým teroristickým útokem. Vyšetřování případu pokračuje. 

Lvov je největším městem západní Ukrajiny, žije zde přes 700 tisíc obyvatel. Město se nachází v kopcovitém terénu na okraji vysočiny Roztoččja, leží asi 60 kilometrů na východ od hranic s Polskem. Ve Lvově je český generální konzulát. 

včera

Apple pracuje na novém modelu iPhone. Ceny už jsou předmětem spekulací

Související

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k velkému kompromisu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k „velkému kompromisu“. V rozhovoru pro japonskou tiskovou agenturu Kyodo News uvedl, že Ukrajina by mohla souhlasit se zmrazením konfliktu na současných bojových liniích. Zdůraznil však, že země nehodlá přistupovat na neustálá ultimáta ze strany Ruska, které označil za agresora.
Volodymyr Zelenskyj v Praze

Rozhovory v Ženevě skočily. Hraje se o to, na koho Bílý dům svalí vinu za kolaps, ne o mír, tvrdí experti

V Ženevě skončilo další kolo třístranných rozhovorů mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v následném vyjádření pro média uvedl, že v rámci vojenské linie jednání došlo k výraznému posunu. Všechny zúčastněné strany se podle něj chovaly konstruktivně a vojenští experti již mají jasnější představu o tom, jak by mohl vypadat monitoring příměří a ukončení bojů, pokud k tomu bude existovat politická vůle.

Více souvisejících

válka na Ukrajině exploze Ukrajina Terorismus policie Ukrajina

