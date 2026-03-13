Na nové ceny si zvykejme, pohonné hmoty jen tak nezlevní, varují analytici

Ačkoliv se administrativa prezidenta Donalda Trumpa snaží veřejnost uklidnit sliby o brzkém konci války s Íránem, odborníci varují, že energetický trh se z tohoto šoku jen tak nevzpamatuje. Zatímco Bílý dům označuje současné skokové zdražování paliv za dočasnou záležitost, která potrvá spíše týdny než měsíce, analytici podle webu Politico identifikovali pět klíčových důvodů, proč zůstanou ceny benzínu vysoké po velmi dlouhou dobu.
Prvním zásadním problémem je fyzický stav trhu a infrastruktury. Hormuzský průliv je fakticky uzavřen již více než týden a na obou jeho stranách se nahromadil obrovský počet tankerů. Podle expertů potrvá nejméně čtrnáct dní jen vyčištění této dopravní zácpy. Mnoho zemí v regionu, jako jsou Saúdská Arábie, Irák či Katar, muselo navíc zcela zastavit těžbu, protože mají plné sklady a nemají ropu kam odvážet. Obnova produkce na původní úroveň je u ropy pomalá a v případě zkapalněného zemního plynu (LNG) jde o extrémně zdlouhavý proces.
Druhým důvodem je skutečnost, že k ukončení války jsou zapotřebí dvě strany. Íránští představitelé dali jasně najevo, že o konci konfliktu nehodlá rozhodovat Washington. Teherán si je dobře vědom politického tlaku, kterému Trump doma čelí kvůli drahému benzínu před blížícími se volbami. Íránský ministr zahraničí Araghčí na síti X uvedl, že po devíti dnech operace se ceny ropy zdvojnásobily, a pohrozil, že režim má v záloze další „překvapení“, pokud budou útoky na jejich infrastrukturu pokračovat.
Situace se navíc neustále zhoršuje, což je třetí varovný signál. Objevily se zprávy, že Írán začal v Hormuzském průlivu rozmisťovat námořní miny. Tento krok dramaticky komplikuje jakoukoli snahu o obnovu dopravy, která zajišťuje pětinu světové spotřeby energií. I kdyby boje ustaly okamžitě, návrat k normálu potrvá měsíce. Pokud by blokáda trvala dalších sedm týdnů, hrozí podle některých ekonomů globální recese srovnatelná s hospodářskou krizí ve 30. letech minulého století.
Čtvrtým faktorem je rozšiřující se rozsah škod. Útoky se již neomezují jen na průliv. Írán nedávno zničil velké ropné sklady v Ománu a zasáhl kontejnerovou loď plující pod thajskou vlajkou. Přestože prezident Trump vyzývá posádky tankerů, aby se nebály průlivem proplouvat, demokraté po tajných brífincích v Senátu upozorňují, že administrativa nemá žádný reálný plán, jak zajistit bezpečnou plavbu.
Posledním rizikem je fakt, že hrozba nepřichází pouze od íránské vlády. V regionu operuje řada ozbrojených skupin, které nejsou přímo řízeny Teheránem, ale jsou pobouřeny smrtí nejvyššího duchovního vůdce Chameneího. Tito aktéři disponují levnými technologiemi, jako jsou drony za pár stovek dolarů, kterými mohou způsobit milionové škody na obřích tankerech. Síť těchto sympatizantů sahá od Jemenu přes Irák až po Pákistán, což vytváří prostředí permanentní nejistoty pro veškerou námořní dopravu v oblasti.
Válečný konflikt na Blízkém východě provází čím dál ostřejší rétorika, která prakticky vylučuje brzké diplomatické řešení. Jahjá Rahím Safaví, vysoký vojenský poradce íránského ajatolláha Modžtaby Chameneího, v íránské státní televizi bez obalu zaútočil na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Označil ho za samotného Satana a nejvíce zkorumpovaného a hloupého prezidenta v dějinách USA. Podle Safavího je existence Íránu a Izraele v jednom regionu nemožná a definitivní zkáza podle něj čeká právě sionistický režim.
