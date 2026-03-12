Karel III. promluvil ke Commonwealthu. Republikáni protestovali kvůli Andrewovi

Britská monarchie nemůže být překvapena tím, že kvůli kauze bývalého prince Andrewa čelí protestům. Král, jeho žena i syn s manželkou se v těchto dnech dostali do konfrontace s protestujícími, které zajímá, co věděli o Andrewově chování.
Britská královská rodina má za sebou největší setkání od chvíle, kdy byl zadržen bývalý princ Andrew. Řeč krále Karla III. u příležitosti Dne Commonwealthu poslouchali královna Camilla, princ William a jeho manželka Kate či princezna Anna. Události se celkem zúčastnilo přes 1800 hostů.
Chybět nemohl premiér Keir Starmer. I vrcholný politik sledoval protest skupiny Republic, která je proti monarchii a prosazuje zavedení republikánského zřízení. "Co jste věděli?" napsali si protestující na cedule. Zjevně tak naráželi na kauzu mladšího bratra panovníka, jenž je spojován s finančníkem a sexuálním delikventem Jeffrey Epsteinem.
Bývalý princ Andrew se v průběhu února na půl dne ocitl v rukou policistů kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. V předminulém týdnu dokončili strážci zákona prohlídku v někdejší rezidenci syna zesnulé královny Alžběty II.
Andrew Mountbatten Windsor již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.
Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě v souvislosti s kauzou finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Král Charles III. (Karel III.) , princ Andrew (syn královny Alžběty) , královská rodina (gbr) , Velká Británie
Zdroj: Jan Hrabě