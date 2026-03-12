První prohlášení íránského vůdce: Chámeneí požaduje od USA kompenzace, nařídil blokaci Hormuzského průlivu

Libor Novák

12. března 2026 14:58

Íránská státní televize takto odvysílala první projev nového ájatolláha Modžtaby Chameneího
Íránská státní televize takto odvysílala první projev nového ájatolláha Modžtaby Chameneího Foto: Íránská státní televize

Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí prolomil mlčení a vydal své první oficiální prohlášení od nástupu do úřadu. Sdělení však nebylo proneseno osobně; text přečetl moderátor ve vysílání státní televize, zatímco se na obrazovce objevovaly statické záběry. Tato forma komunikace jen prohlubuje spekulace o jeho zdravotním stavu po zprávách, že byl zraněn při zahajovacích útocích probíhajícího válečného konfliktu.

V poselství, které se neslo ve velmi útočném tónu, Chameneí nařídil, aby strategický Hormuzský průliv zůstal zablokovaný. Podle jeho slov musí Írán využít tento „pákový efekt“ jako klíčový nástroj v boji proti svým nepřátelům. Uzavření této životně důležité ropné tepny je podle Teheránu legitimní reakcí na kroky Spojených států a jejich spojenců v regionu.

Vůdce se v prohlášení přímo obrátil na sousední arabské státy v Perském zálivu. Přestože deklaroval politiku „přátelství“ s patnácti okolními zeměmi, neváhal jim adresovat mrazivé varování. Útoky na vojenské základny na jejich územích budou podle něj pokračovat, dokud tyto státy neuzavřou americké základny, které hostí. Chameneí sousedům doporučil, aby se od „vrahů íránského lidu“ distancovali co nejdříve.

Nová hlava islámské republiky se v textu zavázala pomstít krev všech Íránců, kteří v posledních dvou týdnech zahynuli. Zvláštní pozornost věnovala tragické události v Minábu, kde při americkém náletu poblíž školy zahynulo 168 lidí, včetně více než stovky dětí. Chameneí prohlásil, že pomsta za tyto oběti je svatou povinností režimu.

Vůči Spojeným státům zaujal Chameneí nekompromisní finanční postoj. Požaduje vyplacení „kompenzací“ za škody způsobené válkou. Pokud Washington odmítne tyto náhrady zaplatit, Írán si je podle něj vezme sám prostřednictvím zabavování nebo ničení amerických aktiv v regionu. Režim hodlá nepříteli způsobit škody stejného rozsahu, jaké utrpěla íránská infrastruktura.

Zajímavým rysem projevu bylo, že Chameneí ani jednou nepoužil jména Spojených států nebo Izraele. Důsledně o nich hovořil pouze jako o „nepříteli“ nebo „okupantech“. Tato rétorická dehumanizace protivníka má zřejmě za cíl sjednotit íránskou veřejnost pod praporem odporu proti vnější hrozbě v době, kdy je země pod obrovským vojenským tlakem.

Odborníci na mezinárodní bezpečnost, jako je Dr. H. A. Hellyer, upozorňují, že Modžtabova moc není založena pouze na dynastickém nástupnictví, ale především na jeho úzkých vazbách na revoluční gardy (IRGC). Právě gardy jsou těmi, kdo v praxi realizují útoky v Zálivu a blokádu průlivu. Bez jejich absolutní podpory by nové vedení v Teheránu nemohlo v takto riskantní strategii pokračovat.

Skutečnost, že se nový vůdce neukázal na kameru, nahrává izraelským zpravodajským analýzám. Ty naznačují, že Chameneí byl vážně zraněn hned v první vlně útoků. Pokud je skutečně upoután na lůžko, čtení textu moderátorem je jedinou cestou, jak udržet zdání funkčního vedení státu. Absenci vizuálního kontaktu se režim snaží kompenzovat silnými slovy o odplatě a ničení majetku nepřítele.

Zatímco se Chameneí snaží vykreslit útoky jako chirurgicky přesné údery na americké základny, realita v regionu je odlišná. V posledních dnech došlo k řadě útoků na civilní objekty a ropné tankery, které nemají s americkou armádou přímou souvislost. Tato eskalace ohrožuje nejen globální ceny energií, ale i křehkou stabilitu v zemích, které se Írán pokouší do sporu zatáhnout.

Vládní poradce Júsuf Pezeškiján se na Telegramu nadále snaží uklidnit veřejnost tvrzením, že vůdce je „živ a zdráv“. Tato kampaň však naráží na nedůvěru části populace, která v ulicích Teheránu vidí spíše všudypřítomné hlídky a symbolickou propagandu než skutečného lídra. Absence Modžtaby v televizi jen podtrhuje nejistotu, ve které se islámská republika momentálně nachází.

Propagandistický aparát v ulicích Teheránu běží na plné obrátky. Na náměstí Valí Asr se objevují stále nové materiály oslavující kontinuitu moci od Chomejního přes Alího Chameneího až k Modžtabovi. Tato vizuální masáž má zakrýt fakt, že země čelí největší existenční hrozbě za poslední desetiletí a její nejvyšší představitel komunikuje pouze prostřednictvím čtených vzkazů.

Americký ministr obrany Pete Hegseth potvrdil, že USA vyšetřují okolnosti náletu v Minábu, který Chameneí použil jako hlavní motiv pro svou výzvu k pomstě. Washington si je vědom, že každá civilní oběť se stává silnou zbraní v rukou íránské propagandy, která se snaží legitimizovat blokádu mezinárodních vod a útoky na obchodní lodě.

Zelenskyj a další mezinárodní pozorovatelé varují, že Írán v této strategii není sám a využívá ruské zkušenosti i technologie. Spojení mezi bojištěm na Ukrajině a v Perském zálivu je čím dál zřetelnější, zejména v taktice nasazování dronů, které mají paralyzovat obranu amerických základen, o nichž Chameneí ve svém vzkazu mluvil.

Pokud budou sousední země následovat Chameneího „doporučení“ a uzavřou americké základny, znamenalo by to totální rozvrat bezpečnostní architektury Blízkého východu. Je však nepravděpodobné, že by státy Zálivu na toto vydírání přistoupily, neboť americká přítomnost je pro ně v současnosti jedinou zárukou proti íránské agresi, kterou nový vůdce v prohlášení otevřeně přiznal.

před 42 minutami

IEA varuje před největším narušením dodávek ropy v historii. Zabránění Íránu v získání jaderných zbraní je důležitější, reagoval Trump

Donald Trump

IEA varuje před největším narušením dodávek ropy v historii. Zabránění Íránu v získání jaderných zbraní je důležitější, reagoval Trump

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social prohlásil, že zabránění Íránu v získání jaderných zbraní je pro něj mnohem důležitější prioritou než stabilita cen ropy. Reagoval tak na rostoucí volatilitu na energetických trzích, kterou vyvolal prohlubující se válečný konflikt v Perském zálivu a útoky na klíčové námořní trasy.
Vladimír Putin na summitu Rusko Afrika 2023

Válka v Íránu nahrává Putinovi. Pomáhá financovat jeho invazi na Ukrajinu

Válečný konflikt s Íránem, který rozpoutala administrativa Donalda Trumpa, začíná přinášet nečekané ovoce ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Podle analýz webu CNN se zdá, že šéf Kremlu doslova vyhrál v loterii. Zatímco se pozornost Washingtonu upírá k Perskému zálivu, Rusko těží z prudkého nárůstu cen ropy a postupného uvolňování sankcí, což přímo financuje jeho pokračující agresi na Ukrajině.

Írán Modžtaba Chámeneí

před 2 hodinami

Tanker Safesea Vishnu pod útokem

Válka v Íránu stojí USA miliardy dolarů. Námořnictvo není připraveno eskortovat tankery přes Hormuzský průliv

Americký ministr energetiky Chris Wright ve čtvrtek otevřeně přiznal, že námořnictvo Spojených států není v tuto chvíli připraveno doprovázet ropné tankery skrze strategický Hormuzský průliv. Toto prohlášení přichází jen 48 hodin poté, co tentýž ministr na sociálních sítích mylně tvrdil, že americké síly úspěšně asistovaly při průjezdu prvního plavidla. Tato dezinformace tehdy nakrátko srazila ceny ropy, než byla Bílým domem dementována, což vyvolalo další prudký růst cen na trzích.

před 3 hodinami

Donald Trump přijal Volodymyra Zelenského v rezidenci Mar-a-lago. (28.12.2025)

Tlačte na Putina, ne na nás, vyzval Zelenskyj Trumpa

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro server Politico vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zvýšil tlak na Vladimira Putina. Zelenskyj zdůraznil, že po více než čtyřech letech války je ukrajinský lid sice unavený, ale morálka zůstává vysoká a země není ochotna přistoupit na ruská ultimáta ohledně odevzdání rozsáhlých území na východě státu. Podle jeho slov by měl Trump svou vyjednávací sílu zaměřit na agresora, nikoliv na oběť.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Ukrajinci plánují útoky na mou rodinu, prohlásil Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán vystupňoval napětí ve vztazích s Kyjevem prohlášením, podle kterého Ukrajinci plánují útoky na jeho rodinu. Toto obvinění přichází v době vrcholící předvolební kampaně, kdy Orbán čelí vážné politické konkurenci. Kritici maďarského premiéra naznačují, že celou roztržku využívá k získání politických bodů před dubnovými parlamentními volbami, které by mohly ukončit jeho šestnáctiletou nadvládu.

před 7 hodinami

Prezident Trump

Írán označil Trumpa za Satana: Je to nejhloupější prezident v dějinách USA

Válečný konflikt na Blízkém východě provází čím dál ostřejší rétorika, která prakticky vylučuje brzké diplomatické řešení. Jahjá Rahím Safaví, vysoký vojenský poradce íránského ajatolláha Modžtaby Chameneího, v íránské státní televizi bez obalu zaútočil na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Označil ho za samotného Satana a nejvíce zkorumpovaného a hloupého prezidenta v dějinách USA. Podle Safavího je existence Íránu a Izraele v jednom regionu nemožná a definitivní zkáza podle něj čeká právě sionistický režim.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

včera

Ilustrační foto

Co udělá rekordní uvolnění 400 milionů barelů ropy s cenami pohonných hmot?

Mezinárodní energetická agentura (IEA) byla založena v 70. letech minulého století v reakci na tehdejší ničivou ropnou krizi s nadějí, že v budoucnu dokáže zmírnit podobné ekonomické otřesy. Téměř po padesáti letech se nyní jejích 32 členských států rozhodlo popáté v historii stisknout nouzové tlačítko. Důvodem je kritická situace vyvolaná konfliktem mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem, který otřásá světovými trhy.

včera

Prezident Trump

Trump opět otočil: Válka s Íránem ani zdaleka neskončila

Americký prezident Donald Trump před Bílým domem hovořil s novináři o aktuálním vývoji konfliktu v Íránu. Na otázku, co je zapotřebí k ukončení bojů, odpověděl, že bude pokračovat ve stejném postupu a následně se uvidí, jaký to přinese výsledek. Podle jeho slov Írán přišel o své námořnictvo, letectvo i veškerá protiletadlová zařízení a radarové systémy.

včera

včera

včera

včera

Vojenská policie AČR

Armádou otřásla tragédie. Při cvičení zemřel voják

Tragická událost poznamenala armádní výcvik v Doupovských horách. Při cvičení došlo k úmrtí vojáka, které vyšetřuje Vojenská policie. Její kriminální služba pracuje s verzí, že si zesnulý příslušník armády vzal život sám. 

včera

Těžba ropy

Írán oznámil změnu strategie útoků. Chce vyšroubovat cenu ropy na 200 dolarů za barel

Světová energetická bezpečnost čelí v těchto dnech nevídané hrozbě, která by mohla destabilizovat globální hospodářství na celá léta. Teherán prostřednictvím svých vojenských představitelů vyslal do světa varování, které nenechává nikoho na pochybách o vážnosti situace v Perském zálivu. Podle íránského vojenského velení se konflikt s USA a Izraelem přesouvá do nové, mnohem agresivnější fáze.

včera

Teroristé Hamásu

Hamás slaví jmenování íránského lídra. USA a Izraeli přeje porážku

Kolem zdravotního stavu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího se množí spekulace, které musely oficiální zdroje v Teheránu začít krotit. Syn íránského prezidenta prohlásil, že nový lídr, který do funkce nastoupil po svém otci zabitém v první den války, je „živ a zdráv“. Tato prohlášení přicházejí v reakci na zprávy, že Modžtaba byl při stejném útoku, který připravil o život jeho otce i manželku, vážně zraněn.

včera

těžba ropy, ilustrační fotografie

Evropa kvůli růstu cen ropy plánuje historický krok

Evropské metropole se připravují ke schválení historického kroku, který má stabilizovat světové trhy s energiemi zasažené válkou v Íránu. Členské státy Mezinárodní energetické agentury (IEA) plánují uvolnit celkem 400 milionů barelů ropy ze svých nouzových rezerv. Jde o největší intervenci v historii této organizace, která objemem více než dvojnásobně překonává uvolnění zásob po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

včera

USA se z Íránu brzy stáhnou, růst cen ropy kazí Trumpův veřejný obraz, myslí si experti

Prezident Donald Trump se snaží Američany přesvědčit, že současný dramatický nárůst cen pohonných hmot je pouze nezbytnou, ale krátkodobou obětí. Podle jeho slov i vyjádření Bílého domu ceny benzínu „velmi rychle klesnou“, jakmile skončí vojenská operace v Íránu. Energetický poradce Chris Wright dokonce mluví o týdnech, nikoliv měsících. Analytici z Wall Street jsou však k tomuto optimismu skeptičtí a upozorňují, že realita ropného trhu je mnohem složitější než politický marketing.

