Válka v Íránu stojí USA miliardy dolarů. Námořnictvo není připraveno eskortovat tankery přes Hormuzský průliv

Libor Novák

12. března 2026 13:30

Tanker Safesea Vishnu pod útokem
Tanker Safesea Vishnu pod útokem Foto: reprofoto twitter

Americký ministr energetiky Chris Wright ve čtvrtek otevřeně přiznal, že námořnictvo Spojených států není v tuto chvíli připraveno doprovázet ropné tankery skrze strategický Hormuzský průliv. Toto prohlášení přichází jen 48 hodin poté, co tentýž ministr na sociálních sítích mylně tvrdil, že americké síly úspěšně asistovaly při průjezdu prvního plavidla. Tato dezinformace tehdy nakrátko srazila ceny ropy, než byla Bílým domem dementována, což vyvolalo další prudký růst cen na trzích.

Podle Wrighta se sice s doprovodem tankerů počítá v blízké budoucnosti, ale současná situace to neumožňuje. Veškeré americké vojenské kapacity v regionu jsou nyní plně soustředěny na ničení íránských ofenzivních schopností a výrobního průmyslu, který dodává zbraně tamnímu režimu. Prioritou je tedy eliminace hrozeb u zdroje, nikoliv pasivní ochrana jednotlivých obchodních lodí.

Situace v Perském zálivu se mezitím dále vyhrotila čtvrtečním útokem na plavidlo vlastněné Spojenými státy. Íránské revoluční gardy prostřednictvím polooficiální agentury Fars potvrdily odpovědnost za útok v severní části zálivu. Cílem byl tanker Safesea Vishnu plující pod vlajkou Marshallových ostrovů, který byl podle dostupných informací zasažen v iráckých vodách nedaleko přístavu Basra.

Podle indických úřadů do lodi narazil dálkově ovládaný rychlý člun bílé barvy naložený výbušninami. Náraz způsobil na palubě rozsáhlý požár, který si vyžádal jednu oběť na životě, zbytek posádky se podařilo zachránit. Íránská strana útok ospravedlňuje tím, že loď údajně nereagovala na varování vyslaná revolučními gardami. Agentura Fars dokonce zveřejnila videozáznam noční exploze, která plavidlo těžce poškodila.

Válečný konflikt s Íránem představuje pro Spojené státy také obrovskou finanční zátěž. Podle informací, které vojenští představitelé poskytli americkému Kongresu, stál pouze první týden bojů přibližně 11,3 miliardy dolarů. Tato částka je navíc považována za nejnižší možný odhad, protože nezahrnuje náklady na masivní přesuny techniky a personálu, které probíhaly ještě před prvním úderem z 28. února.

Senátor Chris Coons v této souvislosti uvedl, že reálné provozní náklady budou pravděpodobně výrazně vyšší. Pro srovnání, celkový obranný rozpočet USA pro rok 2026 činí přibližně 900 miliard dolarů. Ačkoli Spojené státy disponují obrovskými prostředky, tempo, jakým konflikt odčerpává finance, vyvolává mezi zákonodárci v Washingtonu rostoucí znepokojení nad dlouhodobou udržitelností kampaně.

Blokáda Hormuzského průlivu má však i další, méně viditelné dopady, které přesahují obchod s ropou. Přes tuto vodní cestu se přepravuje přibližně polovina světových dodávek síry. Tato surovina je přitom kriticky důležitá pro výrobu hnojiv, rafinaci niklu či tavení mědi. Naprostý nedostatek síry by mohl paralyzovat zemědělství i těžký průmysl v mnoha částech světa, přičemž ceny v Číně, která je hlavním odběratelem, již vzrostly o 15 %.

Zásadní dopad má nedostatek síry a kyseliny sírové také na technologický sektor, konkrétně na výrobu polovodičů. Bez těchto komponentů není možné vyrábět čipy pro mobilní telefony ani elektromobily. Region Perského zálivu je klíčovým producentem síry, která vzniká jako vedlejší produkt při zpracování specifického typu ropy. Uzavření průlivu tak může v blízké době vyvolat globální technologickou krizi, která zasáhne spotřebitele po celém světě.

před 5 hodinami

Írán označil Trumpa za Satana: Je to nejhloupější prezident v dějinách USA

Související

Prezident Trump

Írán označil Trumpa za Satana: Je to nejhloupější prezident v dějinách USA

Válečný konflikt na Blízkém východě provází čím dál ostřejší rétorika, která prakticky vylučuje brzké diplomatické řešení. Jahjá Rahím Safaví, vysoký vojenský poradce íránského ajatolláha Modžtaby Chameneího, v íránské státní televizi bez obalu zaútočil na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Označil ho za samotného Satana a nejvíce zkorumpovaného a hloupého prezidenta v dějinách USA. Podle Safavího je existence Íránu a Izraele v jednom regionu nemožná a definitivní zkáza podle něj čeká právě sionistický režim.

Více souvisejících

Írán USA (Spojené státy americké) lodní havárie

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Tanker Safesea Vishnu pod útokem

Válka v Íránu stojí USA miliardy dolarů. Námořnictvo není připraveno eskortovat tankery přes Hormuzský průliv

Americký ministr energetiky Chris Wright ve čtvrtek otevřeně přiznal, že námořnictvo Spojených států není v tuto chvíli připraveno doprovázet ropné tankery skrze strategický Hormuzský průliv. Toto prohlášení přichází jen 48 hodin poté, co tentýž ministr na sociálních sítích mylně tvrdil, že americké síly úspěšně asistovaly při průjezdu prvního plavidla. Tato dezinformace tehdy nakrátko srazila ceny ropy, než byla Bílým domem dementována, což vyvolalo další prudký růst cen na trzích.

před 1 hodinou

Donald Trump přijal Volodymyra Zelenského v rezidenci Mar-a-lago. (28.12.2025)

Tlačte na Putina, ne na nás, vyzval Zelenskyj Trumpa

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro server Politico vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zvýšil tlak na Vladimira Putina. Zelenskyj zdůraznil, že po více než čtyřech letech války je ukrajinský lid sice unavený, ale morálka zůstává vysoká a země není ochotna přistoupit na ruská ultimáta ohledně odevzdání rozsáhlých území na východě státu. Podle jeho slov by měl Trump svou vyjednávací sílu zaměřit na agresora, nikoliv na oběť.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Ukrajinci plánují útoky na mou rodinu, prohlásil Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán vystupňoval napětí ve vztazích s Kyjevem prohlášením, podle kterého Ukrajinci plánují útoky na jeho rodinu. Toto obvinění přichází v době vrcholící předvolební kampaně, kdy Orbán čelí vážné politické konkurenci. Kritici maďarského premiéra naznačují, že celou roztržku využívá k získání politických bodů před dubnovými parlamentními volbami, které by mohly ukončit jeho šestnáctiletou nadvládu.

před 5 hodinami

Prezident Trump

Írán označil Trumpa za Satana: Je to nejhloupější prezident v dějinách USA

Válečný konflikt na Blízkém východě provází čím dál ostřejší rétorika, která prakticky vylučuje brzké diplomatické řešení. Jahjá Rahím Safaví, vysoký vojenský poradce íránského ajatolláha Modžtaby Chameneího, v íránské státní televizi bez obalu zaútočil na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Označil ho za samotného Satana a nejvíce zkorumpovaného a hloupého prezidenta v dějinách USA. Podle Safavího je existence Íránu a Izraele v jednom regionu nemožná a definitivní zkáza podle něj čeká právě sionistický režim.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

Ilustrační foto

Co udělá rekordní uvolnění 400 milionů barelů ropy s cenami pohonných hmot?

Mezinárodní energetická agentura (IEA) byla založena v 70. letech minulého století v reakci na tehdejší ničivou ropnou krizi s nadějí, že v budoucnu dokáže zmírnit podobné ekonomické otřesy. Téměř po padesáti letech se nyní jejích 32 členských států rozhodlo popáté v historii stisknout nouzové tlačítko. Důvodem je kritická situace vyvolaná konfliktem mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem, který otřásá světovými trhy.

včera

Prezident Trump

Trump opět otočil: Válka s Íránem ani zdaleka neskončila

Americký prezident Donald Trump před Bílým domem hovořil s novináři o aktuálním vývoji konfliktu v Íránu. Na otázku, co je zapotřebí k ukončení bojů, odpověděl, že bude pokračovat ve stejném postupu a následně se uvidí, jaký to přinese výsledek. Podle jeho slov Írán přišel o své námořnictvo, letectvo i veškerá protiletadlová zařízení a radarové systémy.

včera

včera

včera

včera

Vojenská policie AČR

Armádou otřásla tragédie. Při cvičení zemřel voják

Tragická událost poznamenala armádní výcvik v Doupovských horách. Při cvičení došlo k úmrtí vojáka, které vyšetřuje Vojenská policie. Její kriminální služba pracuje s verzí, že si zesnulý příslušník armády vzal život sám. 

včera

Těžba ropy

Írán oznámil změnu strategie útoků. Chce vyšroubovat cenu ropy na 200 dolarů za barel

Světová energetická bezpečnost čelí v těchto dnech nevídané hrozbě, která by mohla destabilizovat globální hospodářství na celá léta. Teherán prostřednictvím svých vojenských představitelů vyslal do světa varování, které nenechává nikoho na pochybách o vážnosti situace v Perském zálivu. Podle íránského vojenského velení se konflikt s USA a Izraelem přesouvá do nové, mnohem agresivnější fáze.

včera

Teroristé Hamásu

Hamás slaví jmenování íránského lídra. USA a Izraeli přeje porážku

Kolem zdravotního stavu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího se množí spekulace, které musely oficiální zdroje v Teheránu začít krotit. Syn íránského prezidenta prohlásil, že nový lídr, který do funkce nastoupil po svém otci zabitém v první den války, je „živ a zdráv“. Tato prohlášení přicházejí v reakci na zprávy, že Modžtaba byl při stejném útoku, který připravil o život jeho otce i manželku, vážně zraněn.

včera

těžba ropy, ilustrační fotografie

Evropa kvůli růstu cen ropy plánuje historický krok

Evropské metropole se připravují ke schválení historického kroku, který má stabilizovat světové trhy s energiemi zasažené válkou v Íránu. Členské státy Mezinárodní energetické agentury (IEA) plánují uvolnit celkem 400 milionů barelů ropy ze svých nouzových rezerv. Jde o největší intervenci v historii této organizace, která objemem více než dvojnásobně překonává uvolnění zásob po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

včera

Donald Trump

USA se z Íránu brzy stáhnou, růst cen ropy kazí Trumpův veřejný obraz, myslí si experti

Prezident Donald Trump se snaží Američany přesvědčit, že současný dramatický nárůst cen pohonných hmot je pouze nezbytnou, ale krátkodobou obětí. Podle jeho slov i vyjádření Bílého domu ceny benzínu „velmi rychle klesnou“, jakmile skončí vojenská operace v Íránu. Energetický poradce Chris Wright dokonce mluví o týdnech, nikoliv měsících. Analytici z Wall Street jsou však k tomuto optimismu skeptičtí a upozorňují, že realita ropného trhu je mnohem složitější než politický marketing.

včera

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Maďarsko za měsíc čekají nejdůležitější volby za 16 let. Orbánova vláda skončí, naznačují průzkumy

V Maďarsku se schyluje k nejdůležitějším volbám za posledních šestnáct let a politická scéna zažívá nebývalé otřesy. Podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění, který ve středu zveřejnilo výzkumné centrum 21 Kutatóközpont, si hlavní opoziční strana Tisza udržuje náskok před dlouhodobě vládnoucím uskupením Fidesz premiéra Viktora Orbána. Přestože opozice stále vede, její náskok se s blížícím se termínem voleb, které se uskuteční 12. dubna, mírně ztenčil.

včera

Ilustrační foto

Polovina íránských střel odpálených na Izrael nesla zakázanou munici

Izraelská armáda (IDF) v úterý zveřejnila znepokojivou analýzu, podle které přibližně polovina zhruba ze tří set balistických raket, které Írán dosud v tomto konfliktu odpálil na Izrael, nesla kazetové hlavice. Tato zpráva přichází jen den poté, co submunice z těchto zbraní zabila v centrálním Izraeli dva lidi a dalšího vážně zranila.

včera

Česká televize už ví, co bude vysílat místo Otázek Václava Moravce

Vedení České televize se muselo narychlo vypořádat s nečekanou situací, kterou způsobil náhlý odchod Václava Moravce. Tradiční nedělní polední diskuse se však neruší, pouze dostane dočasný kabát. Nadcházející neděli 15. března tak diváci namísto Otázek uvidí živě vysílaný speciál pořadu Události, komentáře.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy