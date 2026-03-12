Válka v Íránu nahrává Putinovi. Pomáhá financovat jeho invazi na Ukrajinu

Válečný konflikt s Íránem, který rozpoutala administrativa Donalda Trumpa, začíná přinášet nečekané ovoce ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Podle analýz webu CNN se zdá, že šéf Kremlu doslova vyhrál v loterii. Zatímco se pozornost Washingtonu upírá k Perskému zálivu, Rusko těží z prudkého nárůstu cen ropy a postupného uvolňování sankcí, což přímo financuje jeho pokračující agresi na Ukrajině.

Trumpův tým se podle pozorovatelů opět stává obětí vlastní důvěřivosti vůči Moskvě. I přes varování tajných služeb, že Rusko aktivně pomáhá Íránu s taktikou nasazení dronů proti americkým cílům, proběhla na Floridě schůzka mezi ruským vyslancem Kirillem Dmitrijevem a Trumpovými poradci včetně Jareda Kushnera. Americká strana po jednání bagatelizovala zprávy o ruské pomoci Teheránu a spokojila se s ústním ujištěním Putina, že se tak neděje.

Realita na bojišti je však jiná. Zpravodajské informace naznačují, že Rusko předává Íránu cenné zkušenosti získané při náletech na ukrajinská města. Íránské revoluční gardy díky tomu zdokonalují formace dronů Šáhed, které jsou nyní nasazovány proti americkým a spojeneckým lodím v Zálivu. Tato spolupráce zahrnuje i satelitní data pro přesné cílení úderů na „údolí smrti“, jak se nyní přezdívá Hormuzskému průlivu.

Tato situace staví Donalda Trumpa do složité politické pozice. Rostoucí ceny pohonných hmot ohrožují jeho domácí popularitu, což vede Bílý dům k paradoxním krokům. Washington nedávno udělil Indii výjimku pro nákup ruské ropy a uvažuje o dalším zmírnění sankcí vůči ruskému energetickému sektoru. Putin tak získává prostředky, které měly být původně odříznuty, aby se zastavila jeho „vražedná mašina“ na Ukrajině.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se snaží na tento nebezpečný vývoj reagovat nabídkou pomoci. Do Zálivu vyslal vlastní experty na drony, aby pomohli americkým silám čelit íránským útokům. Zelenskyj přitom otevřeně varuje, že Rusko nepomáhá Teheránu jen s drony, ale také s raketami a protivzdušnou obranou. Bojiště na Ukrajině a na Blízkém východě se tak technologicky i strategicky propojují.

Putinova strategie je v tomto ohledu mrazivě logická. Prodloužením války v Íránu odčerpává americké zdroje a pozornost, které by jinak směřovaly na podporu Kyjeva. Čím déle zůstane Hormuzský průliv zablokovaný a ceny ropy vysoké, tím více peněz proudí do ruské válečné pokladny. Zároveň se prohlubují rozkoly v rámci NATO, protože evropští spojenci jsou pobouřeni Trumpovou agresivitou vůči Íránu.

V rámci americké administrativy se však ozývají hlasy, které se snaží vztah s Moskvou vykreslit v lepším světle. Ministr obrany Pete Hegseth i poradce Steve Witkoff se snaží rizika plynoucí z ruských aktivit bagatelizovat. Witkoff, který je známý tím, že nepovažuje Putina za „zlého chlapa“, dokonce v minulosti vypracoval mírový plán pro Ukrajinu, který podle kritiků vypadal, jako by jej psali přímo v Kremlu.

Pokud se Trumpovi nepodaří konflikt s Íránem rychle ukončit, může se ocitnout v podobné situaci jako Putin – v táhlé válce, kde podcenil schopnost nepřítele bránit se a kde náklady drasticky převyšují původní očekávání. Pro Putina je tento stav ideální: čím více je Amerika zaměstnána v poušti, tím volnější ruce má on na východě Evropy.

Tlačte na Putina, ne na nás, vyzval Zelenskyj Trumpa

