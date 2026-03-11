Armádou otřásla tragédie. Při cvičení zemřel voják

Tragická událost poznamenala armádní výcvik v Doupovských horách. Při cvičení došlo k úmrtí vojáka, které vyšetřuje Vojenská policie. Její kriminální služba pracuje s verzí, že si zesnulý příslušník armády vzal život sám.
O tragické události informoval web aktuálně.cz. "V odpoledních hodinách došlo během střeleckého výcviku ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště k úmrtí vojáka z povolání. Objasňování příčin události je v gesci kriminální služby Vojenské policie (VP)," řekl serveru mluvčí armádního generálního štábu Vladimír Holas.
Voják ze žateckého 41. mechanizovaného praporu měl přijít o život během velkého cvičení 4. brigády rychlého nasazení, které probíhá ve výcvikovém prostoru Hradiště. Spekuluje se o sebevraždě.
Mluvčí kriminální služby Vojenské služby Nikola Rimkevič Hájková potvrdila, že se její příslušníci zabývají úmrtím vojáka. Vyšetřování je teprve na začátku. "Prvotní informace naznačují, že se jednalo o sebevraždu," uvedla pro zmíněný web.
Vojenský újezd Hradiště se nachází v Karlovarském kraji a s plochou přes 280 kilometrů čtverečních je největším vojenským újezdem v České republice. Leží v Doupovských horách, vznikl v roce 1953.
Armáda České Republiky , Vojenská policie , Karlovarský kraj
