Zemřel veterán Miloslav Masopust, dožil se stovky

Česká armáda přijala o uplynulém víkendu smutnou zprávu. Ve věku 101 let zemřel generálporučík Miloslav Masopust, válečný veterán, který se zúčastnil bojů během druhé světové války.
Armáda zveřejnila smutnou zprávu v pondělí. "S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 4. ledna 2026 zemřel Miloslav Masopust, válečný veterán druhé světové války, generálporučík v. v., hrdina východní fronty a nositel Řádu Bílého lva," uvedla na síti X.
Masopust podle armády zasvětil svůj život službě vlasti. Bojoval v řadách 1. československého armádního sboru v SSSR, podílel se na osvobozování Slovenska za druhé světové války. Pak dlouhá léta sloužil u dělostřelectva. "Statečnost, čest, odpovědnost a hluboký vlastenecký postoj byly pilíři jeho života," sdělili vojáci.
Zesnulý veterán se i po skončení aktivní služby podílel na uchovávání historické paměti a předávání zkušeností dalším generacím. "Odchází osobnost, která patřila k jedněm z posledních přímých svědků a aktérů největšího konfliktu moderních dějin," dodala armáda.
Exministryně obrany Jana Černochová (ODS) označila úmrtí Masopusta za velkou ztrátu. Podle jejích slov odešla legenda. "Byl velmi viditelným nositelem tradic našich druhoválečných hrdinů a měla jsem ho moc ráda. S poctivou pravidelností se účastnil všech vzpomínkových akcí a předával své životní zkušenosti a svědectví najmladší generaci. Hluboce mne mrzí, že se již znovu nesetkáme, pane generále," napsala.
Zdroj: Libor Novák