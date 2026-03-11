Výhled počasí až do Velikonoc. Dramatické výkyvy se nečekají

Až do Velikonoc, které letos připadají na začátek dubna, mají v Česku panovat průměrné či dokonce nadprůměrné teploty. Vyplývá to z nového měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Uplynulé dva týdny byly podle meteorologů teplotně nadprůměrné. Trend by se neměl zásadně změnit ani v následujících dnech, respektive týdnech, vyplývá z měsíčního výhledu.
"V prvním týdnu předpovědi (9.3.-15.3.) budou teploty vzduchu nad dlouhodobým průměrem. Druhý a třetí týden předpovědi (16.3.-29.3.) předpokládáme počasí na hranici průměrných a nadprůměrných hodnot. Čtvrtý týden předpovědi (30.3.-5.4.) se zatím jeví jako průměrný," uvedli experti.
Očekává se, že týdenní průměry nejnižších nočních teplot se budou pohybovat mezi nulou a +4 °C. Odpolední maxima v průměru vystoupají na 11 až 14 °C.
Co se týká srážek, Česko má za sebou týden prakticky bez nich. "Srážkově očekáváme první týden předpovědi (9.3.-15.3.) podprůměrný, další tři týdny by měly být průměrné až mírně podprůměrné," sdělili meteorologové.
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin spolu v pondělí poprvé v tomto roce telefonicky hovořili o dramatickém vývoji války v Íránu a možnostech mírového urovnání na Ukrajině. Tento klíčový hovor se uskutečnil jen několik hodin poté, co šéf Kremlu varoval, že současná energetická krize vyvolaná konfliktem na Blízkém východě přímo ohrožuje stabilitu světového hospodářství.
Zdroj: Libor Novák