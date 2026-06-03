Politico: EU zahájí ještě v červnu přístupové rozhovory s Ukrajinou

Evropská unie by mohla oficiálně zahájit projednávání prvního tematického bloku v rámci přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem už 15. června. K posunu dochází poté, co Maďarsko naznačilo, že by mohlo upustit od svého dlouhodobého odporu vůči ukrajinskému členství v unii.
Podle diplomatických zdrojů webu Politico by se mezivládní konference k tomuto kroku měla uskutečnit v Lucemburku, přičemž ve hře zůstávají i další termíny, jako je 16. nebo 18. červen, kdy by se jednání mohlo konat na okraj unijního summitu. Všechny dostupné zdroje potvrdily, že se v této fázi počítá se schválením otevření pouze prvního vyjednávacího bloku.
Budapešť se dříve za vlády bývalého premiéra Viktora Orbána ostře stavěla proti integraci Ukrajiny, nové maďarské vedení však dalo najevo ochotu veto stáhnout. Tomuto kroku předcházela schůzka ukrajinských a maďarských expertů na práva národnostních menšin, která se zabývala postavením maďarské komunity na Ukrajině.
Oficiální maďarský představitel sice uvedl, že konečné rozhodnutí o otevření vyjednávacích kapitol s Ukrajinou dosud nepadlo a rozhovory stále probíhají, nicméně ukrajinská strana během schůzky poskytla záruky, že vyřeší většinu bodů z jedenáctibodového plánu, který původně vypracoval Orbánův kabinet. Podle informací od diplomatů sice nelze všechny maďarské požadavky splnit okamžitě, souhlas ze strany Budapešti však není podmíněn přijetím nové ukrajinské legislativy.
Rozhovory o vstupu Ukrajiny do Evropské unie získaly na dynamice také poté, ce nový maďarský premiér Péter Magyar navštívil Brusel, kde s unijními představiteli jednal o odblokování zmrazených evropských fondů ve výši 16,4 miliardy eur.
Velvyslanci členských zemí při EU by měli finální stanovisko k zahájení prvního vyjednávacího bloku pro Ukrajinu a Moldavsko formulovat do konce tohoto týdne, a to poté, co Kyjev představí své plány v oblasti domácích reforem a menšinové politiky. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v této souvislosti vyzval Evropskou unii, aby v průběhu června otevřela pro jeho zemi rovnou všechny vyjednávací kapitoly.
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