Metnar řešil situaci ve španělské Ceutě. Česko vyzvalo ke změnám v ochraně hranic EU

Jan Hrabě

Jan Hrabě

5. srpna 2026 16:58

Ministr vnitra Lubomír Metnar
Ministr vnitra Lubomír Metnar Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) se zúčastnil mimořádného videokonferenčního jednání ministrů vnitra členských států Evropské unie svolaného v reakci na migrační situaci ve španělské exklávě Ceuta. Hlavním tématem byl aktuální vývoj, přijatá opatření i další postup při ochraně vnějších hranic Evropské unie. 

Během jednání ministr vnitra upozornil, že současné evropské nástroje, jako je screening nebo hraniční řízení, nejsou připraveny na situace spojené s náhlým a masivním přílivem migrantů. Zdůraznil proto potřebu hledat nová řešení, která členským státům umožní v obdobných krizových situacích reagovat rychleji a efektivněji. Je nezbytné posílit prevenci mimo Evropskou unii, například formou návratových center ve třetích zemích.

"Události v Ceutě jsou pro Českou republiku hluboce znepokojivé. Prolomení vnější hranice Evropské unie představuje závažný bezpečnostní problém a jasně ukazuje, že stávající evropské nástroje nejsou připraveny na krizové situace tohoto rozsahu. Potřebujeme proto rychlá a funkční právní řešení, která členským státům umožní podobné situace zvládat účinněji a zajistí důslednější ochranu vnějších hranic Evropské unie," uvedl ministr vnitra Metnar.

Ministr zdůraznil také potřebu průběžně vyhodnocovat vývoj situace v Ceutě i na potenciálních migračních trasách. Současně vyjádřil očekávání, že se podaří zajistit rychlý návrat zbývajících osob, které ještě v Ceutě zůstávají.

Evropská komise potvrdila připravenost nadále podporovat Španělsko, mimo jiné prostřednictvím agentury Frontex. Většina ministrů vnitra zemí EU deklarovala, že bezpečnost vnější hranice je zásadní. Ministři proto podporují posílení systému včasného varování, nutnost spolupráce se třetími zeměmi i potřebu analyzovat příčiny, které krizi způsobily.

Česká republika je připravena aktivně spolupracovat na přípravě změn, které posílí schopnost Evropské unie reagovat na mimořádné migrační tlaky a zabrání opakování podobných událostí.

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