Hasiči budou mít nového šéfa. Vlček skončil po pěti letech v nejvyšší funkci

Tuzemští hasiči se mohou těšit na nového šéfa. Po pěti letech skončil ve funkci generálního ředitele generálporučík Vladimír Vlček. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. O Vlčkově nástupci se rozhodne ve výběrovém řízení.
V sobotu 18. července skončil služební poměr generálporučíka Vladimíra Vlčka, který tak zároveň ukončil výkon funkce generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, v jehož čele stál od července 2021.
Během svého působení vedl Hasičský záchranný sbor ČR při řešení řady mimořádných událostí, které významně prověřily připravenost i profesionalitu českých hasičů. Mezi nejvýznamnější patřilo zvládnutí uprchlické vlny po vypuknutí války na Ukrajině v roce 2022, koordinace zásahu při rozsáhlém požáru v Národním parku České Švýcarsko, řízení záchranných a likvidačních prací během ničivých povodní v září 2024 nebo rozvoj zapojení českých hasičů do zahraničních misí a mezinárodní humanitární pomoci.
"Generálu Vlčkovi děkuji za pět let ve vedení Hasičského záchranného sboru České republiky a za jeho dlouholetou službu naší zemi. Pod jeho vedením hasiči opakovaně prokázali mimořádnou profesionalitu při zvládání těch nejnáročnějších krizových situací," uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Ministr zatím pověřil zastupováním na služebním místě generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR generálmajora Petra Ošlejška, dosavadního náměstka generálního ředitele.
Na obsazení služebního místa generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky již bylo vyhlášeno výběrové řízení.
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Hasiči , Vladimír Vlček , Lubomír Metnar , Ministerstvo vnitra
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Zdroj: Libor Novák