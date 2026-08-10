Tragédie v Praze. Při zkoušce prasklo potrubí, jeden člověk zemřel

K tragédii došlo v pondělí dopoledne v pražských Stodůlkách. Při zkoušce prasklo potrubí v podzemí, kde se nacházelo několik osob. Jeden člověk nepřežil, další dva lidé skončili v péči zdravotníků. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.
O prasknutí potrubí při provádění tlakové zkoušky v ulici U Jezera ve Stodůlkách na Praze 5 informovala policie v pondělí dopoledne. Prvotní informace hovořily o tom, že se na místě nachází několik zraněných osob.
"Policisté po příjezdu na místo zjistili, že při provádění tlakové zkoušky vodovodního potrubí došlo k jeho prasknutí v podzemí. I přes velkou snahu hasičů a záchranářů na místě jedna osoba těžkým poraněním podlehla, další dva muži jsou v péči záchranářů," uvedla police v dalším příspěvku na sociální síti X.
Zásah potvrdili i pražští hasiči. Na místo byla vyslána jednotka ze Smíchova, jejíž členové transportovali zraněné na povrch.
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Zdroj: Lucie Podzimková