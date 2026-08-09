Knihovna bez Havla. Začne nová éra, dohoda s Havlovou nevyšla

Je rozhodnuto. Knihovna Václava Havla se definitivně nedohodla s bývalou první dámou Dagmar Havlovou, takže bude pokračovat pod novým jménem. Chce však zachovat co nejvíce projektů a pokračovat ve vzdělávacích, badatelských a osvětových aktivitách. Informovala o tom na webu.
Instituce však nebude pokračovat v organizaci Výroční konference k Ceně Václava Havla za lidská práva, protože již nemůže užívat jméno exprezidenta. "Konferenci k Ceně Václava Havla za lidská práva historicky organizovala Knihovna na základě dohody s paní Dagmar Havlovou, Nadací Charty 77 a Radou Evropy. S vlastníkem ochranných známek se nepodařilo najít dohodu, která by Knihovně umožňovala podílet se na organizaci výroční Ceny Václava Havla za lidská práva," uvedli zástupci knihovny.
Dochází také k personálním změnám. Správní rada rozhodla o konci ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka ve funkci ředitele. V následujících měsících proběhne výběrové řízení na nového ředitele. Program instituce nadále běží podle plánu.
Správní rada zároveň rozhodla o zahájení procesu změny názvu. Další podrobnosti budou zveřejněny v nejbližších týdnech. Poslání se však nemá měnit, instituce hodlá pokračovat ve službě občanské veřejnosti jako ohnisko badatelské, vzdělávací a osvětové činnosti a jako živé místo pro setkání a diskuze.
"Jméno se může změnit, důvod naší existence ne. Havlův odkaz není archiv, ale práce, která pokračuje," uvedl předseda správní rady David Dušek. "V současných rozbouřených vodách naší i světové politiky musíme chránit a rozvíjet myšlenky Sametové revoluce, které vnesly do naší společnosti důraz na svobodu, pravdu a lidská práva," dodal Michael Kocáb.
Václav Havel byl posledním československým a prvním českým prezidentem. Hlavou státu jej zvolili na konci prosince 1989 a vydržel do července 1992. Po rozpadu společného státu byl dvě období i prezidentem samostatné České republiky. Ve funkci skončil 2. února 2003. Zemřel v neděli 18. prosince 2011 dopoledne po vleklých zdravotních problémech.
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Zdroj: Lucie Podzimková