Dagmar Havlová odebrala Knihovně souhlas s užíváním jména exprezidenta

Jan Hrabě

Jan Hrabě

23. června 2026 19:42

Dagmar Havlová
Dagmar Havlová Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Bývalá první dáma Dagmar Havlová se rozhodla odvolat souhlas s užíváním jména bývalého českého a československého prezidenta, který dosud měla Knihovna Václava Havla. Havlová je připravena poskytnout nejrůznější materiály týkající se Havla blíže nespecifikované veřejné instituci.

"Dospěla jsem k závěru, že již nechci nést odpovědnost za způsob, jakým je jméno Václava Havla používáno, a ztratila jsem důvěru k současnému vedení a směřování Knihovny," řekla Havlová webu novinky.cz. 

Podle bývalé první dámy se nabízí možnost poskytnutí archivních, dokumentačních, badatelských a dalších materiálů souvisejících s osobou někdejšího prezidenta Václava Havla jiné veřejné instituci, která by je trvale ochránila, pečovala o ně a zpřístupnila je veřejnosti. 

Havlová již dříve uvedla, že ji situace kolem Knihovny Václava Havla mrzí, a vyčetla správní radě, že neřešila interní záležitosti. "Na odkazu mého manžela mi velmi záleží a věřím, že Knihovna Václava Havla je natolik významným symbolem, že se kolem ní znovu podaří spojit osobnosti i skvělé firmy, kterým budou hodnoty Václava Havla blízké," napsala před časem na sociální síti. 

"Já Knihovnu VH neřídím, dlouhodobě se věnuji práci v Nadaci VIZE 97, kde nyní připravujeme řadu akcí k připomenutí nedožitých narozenin mého manžela," zdůrazňovala úspěšná herečka.

Havel byl posledním československým a prvním českým prezidentem. Hlavou státu jej zvolili na konci prosince 1989 a vydržel do července 1992. Po rozpadu společného státu byl dvě období i prezidentem samostatné České republiky. Ve funkci skončil 2. února 2003. Zemřel v neděli 18. prosince 2011 dopoledne po vleklých zdravotních problémech. 

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Zdroj: Jan Hrabě

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