Dagmar Havlová odebrala Knihovně souhlas s užíváním jména exprezidenta

Bývalá první dáma Dagmar Havlová se rozhodla odvolat souhlas s užíváním jména bývalého českého a československého prezidenta, který dosud měla Knihovna Václava Havla. Havlová je připravena poskytnout nejrůznější materiály týkající se Havla blíže nespecifikované veřejné instituci.
"Dospěla jsem k závěru, že již nechci nést odpovědnost za způsob, jakým je jméno Václava Havla používáno, a ztratila jsem důvěru k současnému vedení a směřování Knihovny," řekla Havlová webu novinky.cz.
Podle bývalé první dámy se nabízí možnost poskytnutí archivních, dokumentačních, badatelských a dalších materiálů souvisejících s osobou někdejšího prezidenta Václava Havla jiné veřejné instituci, která by je trvale ochránila, pečovala o ně a zpřístupnila je veřejnosti.
Havlová již dříve uvedla, že ji situace kolem Knihovny Václava Havla mrzí, a vyčetla správní radě, že neřešila interní záležitosti. "Na odkazu mého manžela mi velmi záleží a věřím, že Knihovna Václava Havla je natolik významným symbolem, že se kolem ní znovu podaří spojit osobnosti i skvělé firmy, kterým budou hodnoty Václava Havla blízké," napsala před časem na sociální síti.
"Já Knihovnu VH neřídím, dlouhodobě se věnuji práci v Nadaci VIZE 97, kde nyní připravujeme řadu akcí k připomenutí nedožitých narozenin mého manžela," zdůrazňovala úspěšná herečka.
Havel byl posledním československým a prvním českým prezidentem. Hlavou státu jej zvolili na konci prosince 1989 a vydržel do července 1992. Po rozpadu společného státu byl dvě období i prezidentem samostatné České republiky. Ve funkci skončil 2. února 2003. Zemřel v neděli 18. prosince 2011 dopoledne po vleklých zdravotních problémech.
Související
Konec Knihovny Václava Havla ještě nemusí být definitivní, naznačil člen správní rady
Dagmar Havlová následuje mecenáše. Od Knihovny Václava Havla dává ruce pryč
Dagmar Havlová , Knihovna Václava Havla , Václav Havel
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Rubio: USA nedovolí žádné zemi, včetně Íránu, vybírat poplatky za plavbu v Hormuzském průlivu
před 2 hodinami
Extrémní počasí si už v Evropě vyžádalo desítky lidských životů
před 3 hodinami
Dagmar Havlová odebrala Knihovně souhlas s užíváním jména exprezidenta
před 3 hodinami
Dustin Hoffman bude hvězdou karlovarského festivalu. Obdrží Křišťálový glóbus
před 4 hodinami
Nové informace. Učitel, po němž pátraly desítky hlídek, spolupracuje s policií
před 5 hodinami
Karel III. jako první britský král odtajní daňové přiznání, oznámil palác
před 6 hodinami
Počasí může v části Česka způsobit požáry, varuje ČHMÚ. Výstraha platí do odvolání
před 6 hodinami
Meloniová je jen špičkou ledovce. Jak Trump přichází o partnery, s nimiž budoval přátelství desítky let?
před 7 hodinami
Zelenskyj kvůli diplomatickému sporu s Nawrockým odmítl jet na konferenci o obnově Ukrajiny
před 8 hodinami
Neuvěřitelná transformace Ukrajiny: Kyjev ukázal Putinovi i celému světu, jak se ve 21. století vedou války
Aktualizováno před 8 hodinami
Policejní manévry kvůli ozbrojenému muži jsou u konce. Našli ho v Praze
před 9 hodinami
O žalobě Pavla na vládu už informují i světová média
před 10 hodinami
Londýn se v extrémním počasí doslova vaří, lidstvo čelí souběhu dvou krizí, varoval šéf OSN
před 11 hodinami
Evropská unie čelí vlně kritiky. Plánuje se setkat s delegací Tálibánu
před 11 hodinami
Za žalobu si může vláda sama. Opozice se ve sporu s koalicí postavila za Pavla
před 12 hodinami
Pavel podal k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu na vládu
před 13 hodinami
Počasí: Evropu zasáhla vlna extrémních veder. Umírají děti i senioři, ptáci nepřežijí v hnízdech, zasedají krizové štáby
před 13 hodinami
Favorit je jasný. Burnham má nahradit Starmera, před pár dny uspěl u voleb
před 14 hodinami
Šest premiérů za sedm let. Proč si Británie nedokáže udržet stabilní vedení?
před 15 hodinami
Výhled počasí do poloviny července. Extrémní teplo časem odezní
V Česku právě probíhá extrémně teplotně nadprůměrný týden, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Další týdny už by měly být přece jen chladnější, zároveň se očekává prohlubování sucha.
Zdroj: Jan Hrabě