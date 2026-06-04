Dagmar Havlová následuje mecenáše. Od Knihovny Václava Havla dává ruce pryč

Bývalá první dáma Dagmar Havlová se ve světle aktuální kauzy definitivně rozhodla dát ruce pryč od Knihovny Václava Havla. Na sociální síti ve čtvrtek oznámila, že odstupuje od dohody. Úspěšná herečka ale slíbila, že nadále bude střežit odkaz bývalého prezidenta.
"Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mně nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší Dohody," napsala Havlová na instagramovém profilu a poukázala na dřívější odchod dvojice mecenášů.
"Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže i v době, kdy ještě žil. A v její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila," pokračovala herečka.
Havlová zmínila, že knihovnu neřídila, nebyla v ní zaměstnaná a ani nebyla členkou správní rady. "Nemám už sílu ani zdraví dělat více. Je mi to jenom líto a jsem z toho unavená," svěřila se fanouškům. Nezapomněla také poděkovat manželům Bakalovým za dlouholetou finanční podporu.
"Děkuji všem, kteří pomohli uskutečnit projekty Knihovny Václava Havla. Vážím si každého, kdo přiložil ruku k dílu a pro Knihovnu pracoval," sdělila bývalá první dáma.
"Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se dál věnovat naší společné Nadaci. A se všemi, kdo mají Václava Havla v úctě, budu připomínat - jako dosud - jeho osobnost a odkaz. Zvláště v roce jeho nedožitých devadesátin," dodala Havlová s tím, že se dále k tématu nebude vyjadřovat.
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Dagmar Havlová , Knihovna Václava Havla
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Zdroj: Libor Novák