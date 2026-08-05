Na německém letišti našli dron s výbušninou. Policie nasadila robota

Německá policie musela na letišti v Lipsku nasadit protibombového robota poté, co byl v zabezpečeném prostoru nákladní zóny objeven dron vybavený výbušným zařízením. Incident se odehrál v bezprostřední blízkosti ukrajinského nákladního letounu a vyžádal si dočasné přerušení provozu i odklonění několika letů.
V průběhu stejné noci došlo k dalšímu incidentu, kdy nákladní letadlo společnosti DHL muselo kvůli uzavření letiště přerušit přistání. Při následném stoupání do vzduchu se stroj ve vzduchu srazil s dosud neznámým objektem a později bezpečně přistál v Hannoveru, kde byly na jeho trupu zjištěny menší škody.
Případem se okamžitě začal zabývat protiteroristický tým státního zastupitelství v Drážďanech a saská kriminální policie. Odborníci na bezpečností otázky varují, že pokud se prokáže zapojení zahraničního aktéra, mohlo by jít o vážnou eskalaci napětí ve vztazích s Ruskem.
Lipské letiště představuje klíčovou logistickou tepnu pro přepravu vojenského materiálu v rámci podpory Ukrajiny ze strany Německa a zemí NATO. Současně slouží také jako domovská a servisní základna pro ukrajinské letouny společnosti Antonov Airlines, u nichž byl nebezpečný stroj zpozorován.
Podle prvních zpráv z médií obsahoval zajištěný dron trhavinu. Němečtí vyšetřovatelé nyní prověřují několik verzí včetně cílené sabotáže, za níž by mohla stát Moskva, což však Kreml dlouhodobě popírá.
Ukrajinský velvyslanec v Německu Oleksii Makeiev se nechal slyšet, že podezření padá primárně na ruskou stranu. Představitelé německé opozice i vládních stran volají po maximálně důkladném vyšetření s tím, že útok na kritickou infrastrukturu by měl fatální rozměr.
Německo se v posledních měsících opakovaně potýká s podezřelými incidenty, neautorizovanými přelety dronů nad strategickými objekty a snahami o narušení logistických řetězců. Bezpečnostní složky proto v této souvislosti prověřují i dřívější incidenty se zápalnými zásilkami v přepravních sítích.
Zástupci společnosti DHL uvedli, že firma disponuje krizovými plány pro podobné situace a snaží se minimalizovat dopady na zákazníky. Vedení německého ministerstva vnitra mezitím svolalo krizová jednání s federálními i státními orgány.
Německé úřady ujistily veřejnost, že životy a bezpečnost cestujících v osobní přepravě nebyly přímo ohroženy. Vyšetřování na místě však nadále pokračuje a bezpečnostní složky zůstávají v pohotovosti.
Související
Německo se řítí do politického chaosu. Klíčový Merzův člověk obešel zákony, pořídil si dítě z USA
Útočník z Berlína nebyl neznámou. Kontaktoval teroristy, měl jít za mříže
Aktuálně se děje
před 57 minutami
Ukrajinská armáda provedla čtyřicetidenní dronovou kampaň s cílem přinutit Kreml k mírovým jednáním
před 2 hodinami
Na německém letišti našli dron s výbušninou. Policie nasadila robota
před 3 hodinami
Počet mrtvých po ruském útoku stoupá. Ukrajině chybí interceptory
před 3 hodinami
Metnar řešil situaci ve španělské Ceutě. Česko vyzvalo ke změnám v ochraně hranic EU
před 4 hodinami
České dráhy přepravily nejvíce cestujících od roku 2019
před 5 hodinami
Mohli jste zachránit životy, kritizuje Zelenskyj spojence po útoku na Kyjev
před 6 hodinami
Do Británie doputovala krásná zpráva z Portugalska. Eugenie porodila holčičku
před 7 hodinami
Policie zahájila trestní řízení kvůli nehodě poslance Filipa Turka
před 7 hodinami
Trump stále nevylučuje další použití síly proti Íránu
před 8 hodinami
Česko opět zasáhnou silné bouřky. Hrozit budou i ráno a dopoledne
před 9 hodinami
Policejní pátrání na jezeře Most. Dva lidé se pohřešují po úterní bouřce
před 10 hodinami
Trumpovi chodil ozbrojený muž po golfovém hřišti. Našly se u něj zbraně
před 11 hodinami
Česko netrápí jen tropy. V Praze a dvou krajích se vyskytuje smog
před 11 hodinami
Kyjev čelil raketám a dronům. Nejméně 14 mrtvých, další lidé jsou zranění
před 12 hodinami
EU zpřísňuje Ukrajincům podmínky pro dočasnou ochranu. Problém hrozí zejména mužům
před 13 hodinami
Horké letní počasí má úřadovat i po víkendu, naznačuje výhled
včera
Knížákova rehabilitace se bude řešit u soudu. Umělec dříve narazil
včera
Vlaky mezi Kolínem a Kutnou Horou zrychlí a přestanou ovlivňovat provoz na koridoru
včera
Občanští demokraté představili kandidáty pro podzimní volby
včera