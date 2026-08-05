Na německém letišti našli dron s výbušninou. Policie nasadila robota

Libor Novák

5. srpna 2026 18:31

německá policie
německá policie Foto: MSC

Německá policie musela na letišti v Lipsku nasadit protibombového robota poté, co byl v zabezpečeném prostoru nákladní zóny objeven dron vybavený výbušným zařízením. Incident se odehrál v bezprostřední blízkosti ukrajinského nákladního letounu a vyžádal si dočasné přerušení provozu i odklonění několika letů.

V průběhu stejné noci došlo k dalšímu incidentu, kdy nákladní letadlo společnosti DHL muselo kvůli uzavření letiště přerušit přistání. Při následném stoupání do vzduchu se stroj ve vzduchu srazil s dosud neznámým objektem a později bezpečně přistál v Hannoveru, kde byly na jeho trupu zjištěny menší škody.

Případem se okamžitě začal zabývat protiteroristický tým státního zastupitelství v Drážďanech a saská kriminální policie. Odborníci na bezpečností otázky varují, že pokud se prokáže zapojení zahraničního aktéra, mohlo by jít o vážnou eskalaci napětí ve vztazích s Ruskem.

Lipské letiště představuje klíčovou logistickou tepnu pro přepravu vojenského materiálu v rámci podpory Ukrajiny ze strany Německa a zemí NATO. Současně slouží také jako domovská a servisní základna pro ukrajinské letouny společnosti Antonov Airlines, u nichž byl nebezpečný stroj zpozorován.

Podle prvních zpráv z médií obsahoval zajištěný dron trhavinu. Němečtí vyšetřovatelé nyní prověřují několik verzí včetně cílené sabotáže, za níž by mohla stát Moskva, což však Kreml dlouhodobě popírá.

Ukrajinský velvyslanec v Německu Oleksii Makeiev se nechal slyšet, že podezření padá primárně na ruskou stranu. Představitelé německé opozice i vládních stran volají po maximálně důkladném vyšetření s tím, že útok na kritickou infrastrukturu by měl fatální rozměr.

Německo se v posledních měsících opakovaně potýká s podezřelými incidenty, neautorizovanými přelety dronů nad strategickými objekty a snahami o narušení logistických řetězců. Bezpečnostní složky proto v této souvislosti prověřují i dřívější incidenty se zápalnými zásilkami v přepravních sítích.

Zástupci společnosti DHL uvedli, že firma disponuje krizovými plány pro podobné situace a snaží se minimalizovat dopady na zákazníky. Vedení německého ministerstva vnitra mezitím svolalo krizová jednání s federálními i státními orgány.

Německé úřady ujistily veřejnost, že životy a bezpečnost cestujících v osobní přepravě nebyly přímo ohroženy. Vyšetřování na místě však nadále pokračuje a bezpečnostní složky zůstávají v pohotovosti.

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