Útočník z Berlína nebyl neznámou. Kontaktoval teroristy, měl jít za mříže

Mladík podezřelý ze sobotního teroristického útoku v Berlíně, jehož policisté v neděli zastřelili, nebyl pro německé bezpečnostní složky neznámou osobou. V Německu se již dříve dopustil zločinů, loni vycestoval ze země a kontaktoval teroristy z Islámského státu.
Zastřeleným pachatelem sobotního teroristického útoku je podle BBC jednadvacetiletý Abdul Ballout, německý občan s původem v Libanonu. U našich západních sousedů se již v letech 2020 a 2022 dopustil dvou trestných činů.
Loni v květnu odcestoval Ballout přes Turecko do Libanonu s úmyslem připojit se k teroristické organizaci Islámský stát v Sýrii. V Libanonu se údajně měl dostat do styku s několika jednotlivci, o nichž se domníval, že jsou členy IS. V zemi byl následně během loňského července zadržen a odsouzen k tříměsíčnímu odnětí svobody.
V listopadu se pak mladík vrátil do Německa, kde byl zatčen na berlínském letišti a umístěn do vazby. V květnu ho pak soud odsoudil k 22 měsícům ve vězení za přípravu násilného činu ohrožujícího stát. Nástup za mříže byl nicméně odložen o šest měsíců.
Berlínská policie v neděli uvedla, že kolem 18. hodiny našla podezřelého ze sobotního útoku v parku Tiergarten na zahradě ve čtvrti Spandau. Muž se měl následně rozběhnout proti strážcům zákona s bodnou či sečnou zbraní, takže ho příslušníci speciálního policejního komanda zastřelili. Útočník navzdory resuscitaci zemřel na místě činu.
Při sobotním útoku utrpělo nejméně 16 lidí zranění, přičemž tři lidé mají být nadále v ohrožení života. Jedinou potvrzenou obětí je žena. Policie v reakci na tragickou událost nasadila přes 2200 příslušníků, včetně policistů z Hamburku a dalších spolkových zemí.
Za posledních deset let šlo o čtvrtý takový útok v sousedním Německu. Například v roce 2016 vjel muž narozený v Tunisku s nákladním autem na vánoční trhy v Berlíně a zabil 12 lidí. Předloni se podobný incident stal v Magdeburgu, kde zemřeli dva lidé a dalších 60 osob se zranilo.
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Zdroj: David Holub