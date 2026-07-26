Policejní komando zastřelilo podezřelého z teroristického útoku v Berlíně

Němečtí policisté v neděli vpodvečer zneškodnili mladíka podezřelého ze spáchání sobotního teroristického útoku na akci Pride v Berlíně. Útok nepřežila žena, další lidé utrpěli zranění. Údajného pachatele zastřelili členové speciálního policejního komanda.
Berlínská policie uvedla, že kolem 18. hodiny našla podezřelého ze sobotního útoku v parku Tiergarten na zahradě ve čtvrti Spandau. Muž se měl následně rozběhnout proti strážcům zákona s bodnou či sečnou zbraní, takže ho příslušníci speciálního policejního komanda zastřelili. Útočník navzdory resuscitaci zemřel na místě činu.
Německá policie podle dřívějších informací hledala jednadvacetiletého Abdula B., jenž měl být spojen s islamistickou scénou v německém hlavním městě. Mladík byl podle popisu vysoký asi 190 centimetrů, hubený a měl černé vlasy. Na sobě měl mít černou mikinu a bílé kalhoty. Policie upozorňovala veřejnost, že může být ozbrojený a nebezpečný.
Česká policie v neděli sdělila, že je v souvislosti se sobotním útokem v kontaktu s německými kolegy, přičemž dochází ke standardnímu předávání informací v rámci mezinárodní policejní spolupráce. "Do jejich vyhodnocování je v tomto případě primárně zapojena NCTEKK (Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě), nicméně nemáme poznatky o tom, že by se podezřelý měl aktuálně nacházet na našem území," informovali policisté na síti X.
Při sobotním útoku utrpělo nejméně 16 lidí zranění, přičemž tři lidé mají být nadále v ohrožení života. Jedinou potvrzenou obětí je žena. Policie v reakci na tragickou událost nasadila přes 2200 příslušníků, včetně policistů z Hamburku a dalších spolkových zemí.
Za posledních deset let šlo o čtvrtý takový útok v sousedním Německu. Například v roce 2016 vjel muž narozený v Tunisku s nákladním autem na vánoční trhy v Berlíně a zabil 12 lidí. Předloni se podobný incident stal v Magdeburgu, kde zemřeli dva lidé a dalších 60 osob se zranilo.
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