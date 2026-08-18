Vynikající Seemanová s Knedlou. Z vydařeného ME v plavání si oba vezou domů zlato

Úspěšné léto českých sportovců pokračuje. Po tenistce Lindě Noskové (Wimbledon), šermíři Aleanderu Choupenitchovi a motocyklistovi Filipu Salačovi zažili zlatý úspěch další z nich. Konkrétně jde o plavce Barboru Seemanovou a Miroslava Knedlu, kteří se rozhodně neztratili na své letošní vrcholné akci v podobě mistrovství Evropy v plavání v Paříži. Barbora Seemanová potvrdila dobře načasovanou formu v závodě na 200 metrů volným způsobem, kterou ovládla. Její reprezentační kolega Miroslav Knedla pak triumfoval v závodě na 50 m znakem. Zatímco Seemanová si ve svém finále vylepšila svůj osobní rekord o 74 setin na 1:54,38 sekundy, tak také Knedla vylepšil rekord a to ten český, když zaplaval čas 24,11. Celkově
Šestadvacetiletá reprezentantka Seemanová tak zkompletovala v Paříži zlatý hattrick, když tak navázala na své předešlé dva zlaté triumfy z evropských šampionátů v Budapešti (2021) a v Bělehradu (2024). Celkem tak má ve své sbírce šest cenných kovů, které posbírala v rámci evropských šampionátů v dlouhém bazénu.
„Byl to nejlepší závod v mém životě. Byl to nejlíp provedený závod v mém životě. Neskutečný zážitek. Když jsem plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a cítila se strašně silná. O to víc si toho cením, že jsem si dokázala jet to svoje,“ uvedla ke svému finálovému výkonu z tratě 200 metrů, kterou plavala volným způsobem. Mimochodem, v rámci letošního šampionátu v Paříži se objevila i ve finále stovky, v němž se nakonec umístila n sedmém místě a představila se i ve finále kraulu na 400 metrů, kde skončila šestá.
Poprvé v kariéře se ve svém pařížském zlatém závodě dočkala česká plavkyně času pod minutu a 55 vteřin. „Čas pro nás v plavání znamená hodně. S trenérem jsme pracovali na druhé půlce, tam se vyhrává závod. Třetí padesátku jsem měla pod 30 vteřin, 29,6 to je neuvěřitelné. Poslední padesátka pod 29, na tom jsem pracovala strašně dlouho. Splnila jsem cíl, co jsme si dali,“ nechala se dál slyšet Seemanová.
Nebylo divu, že byla samá radost, zvlášť když se jí takový výsledek podařil poté, co si prošla zdravotními lapáliemi. „Nikdy jsem to nevzdala. Věděla jsem, že to ve mně je. Ne všechno jde hned. Našla jsem správnou cestu, správné lidi, správný tým. Najednou to všechno jde. O osm desetin jsem napřed, kde jsem byla,“ pokračovala Seemanová.
Ta si vyzkoušela, jaké to je zaplavat si finále dvoustovky na velkém závodě posedmé ve své kariéře, přičemž v Paříži se tak stalo i v roce 2024 během Letních olympijských her. Tehdy se česká závodnice musela spokojit se šestým místem. Tentokrát si ve finále poradila se svou nynější největší soupeřkou Marrit Steenbergenovou z Nizozemska, která tak naštěstí nenavázala na svůj předešlý triumf ze stovky. Tehdy v tomto závodě Seemanová skončila až sedmá, ve čtvrtečním závodě svým soupeřkám naopak nedala žádnou šanci. Steenbergenovou porazila o 27 setin, pro bronz si pak dohmátla Britka Freya Colbertová.
Letošní šampionát byl pro ni vůbec velmi úspěšný. V ten samý den, kdy získala zlatou medaili, se jí také podařilo posunout český rekord a to v rozplavbě, kdy na stovce motýlkem zaplavala čas 57,43, avšak do následného semifinále podle plánu nenastoupila tak, aby se mohla připravovat právě na finále dvoustovky volným způsobem.
Mezi muži své finále stejně úspěšně plaval i český reprezentant Miroslav Knedla. Nejprve v rámci znakařské padesátky zaplaval v semifinále čas 24,20 a tehdy tak tím pádem jen o setinu sekundy zaostal za svým českým rekordem z rozplavby. Nakonec si ale tento svůj rekord, jenž je zároveň českým rekordem, vylepšil a to v onom finále. Tam dohmátl v čase 24,11 a byl tak jen o setinu rychlejší než druhý světový rekordman Kliment Kolesnikov a o tři setiny rychlejší než třetí Pavel Samusenko (oba Rusové závodící za neutrální sportovce). Pro Radiožurnál sport pak Knedla prozradil, že byl pro ně takový výsledek nakonec příjemným překvapením. „Před startem jsem neočekával, že něco takového dokážu,“ řekl konkrétně a šel ven s tím, že ještě před finále cítil únavu. „Ale trenér mi říkal, ať se nevymlouvám a pořádně zaplavu,“ dodal.
Znakařská padesátka je novou olympijskou disciplínou a proto zlato z ní nejen vítá, ale je pro něj splněným snem. „To, co se nepovedlo minulý rok na mistrovství Evropy v Lublinu, kdy jsem byl druhý o jedinou setinu sekundy, tak teď jsem si to vynahradil,“ připomněl Knedla svůj dosud největší úspěch – tedy titul vicemistra z Evropy z krátkého bazénu.
Vedle těchto nesporných medailových úspěchů se dá o tomto plaveckém evropském šampionátu říct, že se jednalo o povedené vystoupení z českého pohledu, vždyť celkově si Češi vybojovali hned devět finálových účastí napříč disciplínami.
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Zdroj: Libor Novák