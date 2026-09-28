Jižní Korea požaduje od Ukrajiny vysvětlení a omluvu

Jihokorejská prezidentská kancelář požaduje od Ukrajiny oficiální vysvětlení a omluvu kvůli zveřejnění informací o převozu severokorejských válečných zajatců do Jižní Koreje. Souhlas s tímto krokem byl podle Soulu podmíněn přísným utajením, které však ukrajinská strana jednostranně porušila. Kyjev navíc následně veřejně popřel, že by obě vlády jakoukoli dohodu o mlčenlivosti uzavřely. Jihokorejští představitelé vyjádřili nad postupem Ukrajiny ostrý nesouhlas a zvažují přijetí dalších opatření.
Vrchní prezidentský tajemník pro styk s veřejností Seong Ghi-hong ve svém prohlášení uvedl, že jednostranný postup Ukrajiny hluboce poškodil vzájemnou důvěru. Podle jeho slov sice Kyjev s Jižní Koreou o převozu zajatců opakovaně jednal, sám však původně o utajení celého procesu žádal. Ukrajinská strana se totiž obávala domácí kritiky, že výměnou za převoz do Soulu přišla o možnost vyměnit Severokorejce za vlastní zajaté vojáky. Vláda v Soulu proto na požadavek mlčenlivosti přistoupila.
Důvodem pro zachování mlčenlivosti ze strany Jižní Koreje byly také zásadní bezpečnostní, diplomatické a humanitární ohledy. Hlavním cílem dohody bylo zajištění ochrany samotných zajatých vojáků a také bezpečnost jejich rodinných příslušníků, kteří zůstávají v Severní Koreji. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nicméně o převozu informoval přímo během svého vystoupení na Valném shromáždění Organizace spojených národů. Tento krok učinil bez dostatečné předchozí konzultace s jihokorejskou vládou.
Jihokorejský prezident Lee Jae Myung reagoval na situaci na sociální síti X, kde zdůraznil, že utajení bylo s ohledem na možné následky zcela namístě. Napsal, že si není vědom okolností, které ukrajinskou stranu k porušení dohody vedly, celou věc však označil za hluboce pochybovatelnou. Zveřejnění informací podle něj vážně ohrožuje diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi. Ukrajinské velvyslanectví v Soulu na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.
Dva severokorejští vojáci byli ukrajinskými silami zajati v ruské Kurské oblasti v lednu roku 2025. Jednalo se o vůbec první Severokorejce zajaté živé od chvíle, kdy Pchjongjang v roce 2024 vstoupil do války na straně Ruska. Podle informací jihokorejského opozičního zákonodárce započaly diskuse o jejich přesunu poté, co oba muži vyjádřili výslovné přání odejít do Jižní Koreje. Soul až do veřejných výroků ukrajinské strany odmítal jejich přítomnost v zemi potvrdit.
Předání válečných zajatců se uskutečnilo v citlivém období, kdy se Jižní Korea snaží o obnovení dialogu se Severní Korejí. Současně americký prezident Donald Trump vyjádřil obnovenou ochotu k jednání s režimem v Pchjongjangu. Severní Korea podle ukrajinských zdrojů v posledním období dále navýšila svou podporu Ruské federace, která zahrnuje i vyslání operátorů bezpilotních prostředků.
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Zdroj: Libor Novák