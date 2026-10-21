Severokorejská státní média zveřejnila fotografie severokorejského vůdce Kim Čong-una, na nichž vypadá zdravě, čímž reagovala na vlnu spekulací o jeho údajné smrti, které se šířily na internetu. Snímky, jež publikoval deník Rodong Sinmun, zachycují dva čtyřicetiletého vůdce při prohlídce výstavy oděvů a obuvi v doprovodu jeho dcery. Tyto záběry se objevily jen několik hodin poté, co na sociálních sítích začaly kolovat nepodložené zprávy o jeho vážném zdravotním stavu a skonu.
Původcem nejnovějších fám byl čínský disident žijící ve Spojených státech, který bez předložení jakýchkoliv důkazů tvrdil, že severokorejský vůdce utrpěl těžké krvácení do mozku a byl v bezvědomí převezen do nemocnice v Pekingu, kde měl údajně zemřít. Podle jeho tvrzení mělo být tělo tajně vráceno do vlasti a režim měl smrt zatajit. Jihokorejské zpravodajské služby však tyto zprávy nepotvrdily a v příhraničních oblastech ani u diplomatických misí nebyly zaznamenány žádné známky nestability či zvýšené ostrahy.
Podobné falešné poplachy se v minulosti objevily již několikrát, například v roce 2020, kdy vysoký dezertér tvrdil, že vůdce s vysokou pravděpodobností zemřel po operaci srdce, čož následně vyvedl z omylu Kimův veřejný návrat. Skutečnost, že se tyto zprávy neustále vracejí, má hlubší kořeny v povaze tamního režimu. Severní Korea je jedním z nejuzavřenějších států světa, kde je získávání spolehlivých faktů pro vnější pozorovatele nesmírně obtížné, což vytváří živnou půdu pro nejrůznější spekulace.
Prvním klíčovým důvodem opakujících se fám je citlivá otázka nástupnictví. V zemi, které rodina Kimů vládne již po tři generace, zůstává budoucí uspořádání moci méně předvídatelné než v dřívějších obdobích. Jižní Korea se domnívá, že vůdce připravuje na roli nástupkyně svou mladou dceru, avšak její nízký věk a absence formálního jmenování by ji v případě náhlého mocenského vakua vystavily velkým rizikům.
Druhým faktorem je pak samotný zdravotní stav a životospráva severokorejského vůdce, kterému odborníci dlouhodobě přisuzují vyšší riziko kardiovaskulárních potíží kvůli nadváze a kouření. Vzhledem k tomu, že rodová historie trpí srdečními chorobami, jakékoliv náznaky zdravotních problémů okamžitě přitahují celosvětovou pozornost. Případná nestabilita v zemi disponující jaderným arzenálem by totiž představovala vážnou hrozbu pro regionální i mezinárodní bezpečnost.
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Zdroj: Libor Novák