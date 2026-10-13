Trump projevil zájem o setkání s Kim Čong-unem. Ten druhý den představil raketu schopnou zasáhnout USA

Libor Novák

13. října 2026 9:19

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil nově otevřené muzeum obranného průmyslu, kde státní média představila mezikontinentální balistickou raketu schopnou zasáhnout území Spojených států. K této události došlo pouhý den poté, co americký prezident Donald Trump naznačil možnost, že by se s ním mohl během své plánované cesty do Asie v polovině listopadu setkat. Trump má v úmyslu navštívit summit Rady pro asijsko-pacifickou hospodářskou spolupráci (APEC) v Číně.

Kim Čong-un se podle NBC News zúčastnil otevření Muzea obranné revoluce v doprovodu své manželky Ri Sol-ču a dcery Ču Ae. V expozici byla k vidění řada zbraní vyvinutých pod jeho vedením, od pokročilých dronů až po moderní mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-20. Podle odborníků a analýzy fotografií ze státní tiskové agentury KCNA předváděla výstava u odpalovacího zařízení rakety Hwasong-20 také design s vícenásobnými hlavicemi.

Součástí expozice byla rovněž mapa světa, která názorně znázorňovala akční rádius zbraní sahající za pevninu Spojených států až do Blízkého východu, Austrálie a Jižní Ameriky. Analytici se shodují na tom, že výstava měla za cíl především vyzdvihnout úspěchy severokorejského programu vývoje obranných technologií. Podle odborných vyjádření šlo o promyšlenou formu propagandy, jejíž snahou je získat lepší strategickou pozici před případným summitem mezi Pchjongjangem a Washingtonem.

Odborníci na severokorejskou problematiku poukazují na fakt, že přeměna dřívějších dočasných výstav vojenské techniky v permanentní muzeum odráží širší snahu režimu. Kim Čong-un takto institucionalizuje své vojenské úspěchy a snaží se jaderný a raketový program země prezentovat jako trvalý a hotový odkaz pro budoucí generace. Podobné kroky dlouhodobě slouží k upevňování moci uvnitř země a k demonstrování síly navenek.

Zatímco Pchjongjang vystavuje své strategické zbraně, severokorejská armáda současně pokračuje v testování nových zbraňových systémů. Severní Korea oznámila, že úspěšně provedla zkušební odpal taktické balistické rakety s cílem potvrdit technický upgrade blíže nespecifikované klíčové součásti. Oficiální místa uvedla, že tato inovace představuje významný krok vpřed pro celkovou efektivitu útočných zbraňových systémů.

Jihokorejské ozbrojené síly zaregistrovaly, že Pchjongjang odpálil směrem do vod u svého východního pobřeží hned několik balistických raket najednou. Šlo již o čtvrtý severokorejský raketový test v průběhu jednoho měsíce. Tato eskalace napětí bezprostředně navazuje na nedávné zkoušky hypersonické střely, které prováděla jihokorejská armáda.

Možné setkání amerického prezidenta s Kim Čong-unem v polovině listopadu by mohlo navázat na jejich dřívější diplomatické kontakty. Oba lídři se během Trumpova prvního prezidentského mandátu setkali celkem třikrát – historický summit proběhl v Singapuru a poté v Hanoji, přičemž poslední krátké setkání se uskutečnilo v demilitarizované zóně v Pchanmundžomu. Snahy o trvalou dohody o denuklearizaci Korejského poloostrova však od roku 2019 zůstávaly na mrtvém bodě.

Americký prezident na dotazy novinářů ohledně chystané cesty do Asie uvedl, že setkání s vůdcem KLDR nevylučuje a že s ním má osobně dobré vztahy. Případný summit na podzimním zasedání APEC by mohl zcela změnit současnou dynamiku mezinárodních vztahů v regionu. Reakce Washingtonu a jeho spojenců v Asii však budou úzce záviset na tom, zda Pchjongjang upustí od dalších zbrojních testů. 

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